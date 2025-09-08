Ключевые моменты:

5 сентября — кобзарские собрания с мастерами кобзарского искусства и показом фильма «Поводырь».

6 сентября — ярмарка культур с более чем 300 участниками и концерт группы Kozak System.

7 сентября — День грамотности и рок-фестиваль MoreMusicFest.

Програма фестивалю по днях

Первый день фестиваля «Черноморская степь» был посвящен кобзарским традициям. Мастера кобзарского искусства подарили уникальное звучание бандуры, кобзы и лиры, возрождая почти забытое культурное наследие. Особым событием стал показ фильма «Поводырь», который глубже раскрыл величественную историю украинского кобзарства и его роль в формировании национальной идентичности.

Второй день стал кульминацией фестиваля с масштабной ярмаркой культур. На площадке собрались представители разных регионов Украины, представляя мастерские ряды, общественные инициативы, книжные локации и исторические реконструкции. Посетители имели возможность попробовать аутентичную гастрономию из разных областей и ознакомиться с искусством народных мастеров. Финалом дня стал патриотический концерт группы Kozak System на площадке «Мушля», который объединил всю страну под звуки украинской музыки.

Заключительный день объединил образовательную составляющую и музыкальную программу. В рамках празднования Дня грамотности гости погрузились в мир знаний через мастер-классы, головоломки, викторины и конкурсы. Вечер завершился драйвовым рок-фестивалем MoreMusicFest, который зарядил публику энергией и создал атмосферу единения через музыку и культуру.