Как сохранить здоровье глаз

Вы замечаете меньше деталей, цвета стали менее яркими, а после недолгой работы за компьютером «как будто песок в глаза насыпали»? Не игнорируйте тревожные симптомы – ведь они могут свидетельствовать о проблемах со зрением.

Да, чем раньше провести обследование, выяснить причину дискомфорта и при необходимости начать лечение, тем больше вероятность сохранить зрение на долгие годы.

При этом есть простые способы сохранить здоровье ваших глаз в домашних условиях. «Одесская жизнь» делится несколькими полезными советами.

Проблемы со зрением: что нам досаждает больше всего?

Для начала давайте узнаем, какие бывают самые распространенные проблемы со зрением. Человеческий глаз – орган со сложной анатомической структурой, и проблемы со здоровьем органов зрения могут быть очень разными, однако наиболее распространены три: близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

Близорукость

Близорукость (миопия) – это дефект зрения, когда вблизи человек видит хорошо, а предметы, расположенные дальше – хуже. Так происходит потому что глаз фокусирует изображение не на сетчатке, а на неопределенной области перед ней, поэтому оно воспринимается как нечеткое. Проблему близорукости решают очки, контактные линзы или хирургическое вмешательство.

Дальнозоркость

Дальнозоркость (гиперметропия) – дефект зрения, при котором близкорасположенные предметы человек видит плохо, а чем дальше расположен предмет, тем четче он воспринимается органами зрения. Так происходит потому что изображение фокусируется глазом сзади сетчатки. Проблему дальнозоркости также помогают решить очки, контактные линзы, а в наиболее тяжелых случаях – хирургическое вмешательство.

Астигматизм

Астигматизм – нарушение, при котором нечеткость зрительного восприятия возникает из-за искривления роговицы глаза, а иногда – из-за деформации хрусталика. Очки и линзы не решат проблему астигматизма, полностью победить его поможет только операция. Если астигматизм диагностирован в детстве и правильная коррекция зрения не проводилась, человек может потерять остроту зрения на всю жизнь. У взрослых заболевание может быть причиной головных болей.

Как улучшить зрение: 8 полезных советов

В лечении глаз лучше не экспериментировать и довериться опытным врачам, но поддержать остроту зрения и повысить эффективность лечения можно и в домашних условиях.

Делайте перерывы в работе

Если вы целый день проводите за монитором, делайте 15-минутные перерывы каждый час, снижайте нагрузку на глаза. Для тех, чья работа за компьютером составляет меньше половины рабочего дня, оптимален 15-минутный отдых каждые два часа.

Снизить нагрузку на глаза помогут и специальные очки с фильтром синего света, и не забывайте, отдых для глаз – это отдых от любого экрана, поэтому не стоит, отвлекаясь от компьютера, тут же переключаться на смартфон.

Чаще моргайте

На первый взгляд – странный совет, ведь вы не думаете о том, как часто моргаете. Но нормальная частота моргания – один раз в 10 секунд, а когда мы смотрим на экран компьютера или смартфона, мы моргаем реже. Глаза не получают нужного увлажнения и не очищаются от попадающих на слизистую микрочастиц. Во время перерыва в работе сделайте простое упражнение – интенсивно поморгайте несколько секунд.

Делайте гимнастику для глаз

Упражнения для улучшения зрения – отличный метод восстановления здоровья глаз. Существует множество комплексов упражнений, оптимальный в зависимости от потребностей вашего организма поможет подобрать офтальмолог. Главное – делать рекомендованные упражнения регулярно.

Массаж шейно-воротниковой зоны

Для того, чтобы восстанавливать зрение, не обязательно работать с глазами – из-за чрезмерного напряжения мышц шейного отдела нарушается кровообращение, мозг испытывает кислородное голодание, а это может привести к проблемам со зрением. Поможет массаж. Если вы решили выбрать этот способ – обратитесь к окулисту и терапевту. Как правило, доктора назначают курс из 10-14 процедур, которые нужно посещать каждый день.

Соблюдайте режим дня и сна

Доказано, что от хронического недосыпа растет внутричерепное давление, что увеличивает риск появления глаукомы, которая при отсутствии лечения приводит к слепоте. Также бессонница приводит к отеку и поражению глазного нерва. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время, как минимум за полчаса до сна отложите смартфон и спите в темноте, а при необходимости – в маске для сна.

Занимайтесь спортом

Физическая активность улучшает кровообращение, что позитивно влияет на здоровье глаз. Выбирайте вид спорта, не связанный с поднятием тяжестей и риском травм головы. Отдайте предпочтение фитнесу, йоге, плаванию – во время этих занятий легко регулировать нагрузку, они безопасны для глаз и способствуют общему оздоровлению.

Носите солнцезащитные очки

Ультрафиолетовое излучение пагубно влияет на глаза и может привести нарушениям структуры органов зрения и серьезным проблемам. Для защиты глаза от солнца выбирайте качественные очки с надежным UF-фильтром и носите их не только летом. Лучи солнца зимой не менее опасны для глаз, чем в теплое время года.

Не забывайте о продуктах, богатых витаминами

Многим из нас известны народные рецепты, включающие в себя продукты для глаз, богатые этими витаминами:

витамин A или ретинол содержится в оранжевых овощах и фруктах, в чернике, печени и рыбьем жире;

витамин B1 – в бобовых, в печени и пшеничной муке грубого помола;

витамин B2 – в зеленых листовых овощах, яйцах и подсолнечных семечках;

витамином B6 богаты печень и рыба;

витамин C есть в шиповнике, в цитрусовых, в зеленых листовых овощах;

витамин E – в облепихе, шпинате, брокколи и моркови.

Тем не менее, получить все необходимые витамины с пищей проблематично, даже если у вас сбалансированный и здоровый рацион. Поэтому специалисты рекомендуют принимать для профилактики проблем со зрением натуральные витаминные добавки. А какие именно, вам может подсказать врач-офтальмолог.

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По материалам amrita.ua, фото из открытых источников