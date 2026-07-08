Ключевые моменты:

В Одессе с 1 июля заработала новая социальная услуга – дневной уход для детей с инвалидностью.

В пилотной группе могут находиться до 10 детей от 4 до 12 лет с ментальными нарушениями.

Дети находятся в центре до 4 часов в день под наблюдением психолога, дефектолога и социального работника.

Перед зачислением проводят оценку потребностей ребенка и собеседование с родителями, в дальнейшем планируется расширить программу.

Для оформления услуги необходимо обратиться в Департамент труда и соцполитики или Центр реабилитации и предоставить необходимый пакет документов.

До 4 часов под наблюдением специалистов

С 1 июля в Одессе начала действовать новая социальная услуга – дневной уход для детей с инвалидностью. Ее организовали на базе Центра реабилитации лиц с нарушениями психофизического развития.

Добавим, что программа призвана поддержать семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и помочь родителям совмещать уход за ребенком с работой или другими повседневными делами.

Стоит отметить, что в настоящее время в центре функционирует пилотная группа, рассчитанная на 10 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Под программу попадают дети с ментальными нарушениями, не требующими постоянного медицинского надзора.

К слову, в течение дня дети могут находиться в заведении до четырех часов. С ними работают психолог, дефектолог и социальный работник, проводящие развивающие и коррекционные занятия.

Перед началом получения услуги специалисты оценивают индивидуальные потребности ребенка и проводят собеседование с его родителями или законными представителями. В будущем городские власти планируют расширить программу и увеличить количество мест.

Как оформить услугу

Для получения дневного ухода необходимо обратиться к:

Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета (ул. Косовская, 2д, тел. (048) 705-93-76);

Центра реабилитации лиц с нарушениями психофизического развития (ул. Ивана и Юрия Лип, тел. (048) 753-00-99).

Для оформления нужно предоставить:

свидетельство о рождении ребенка;

медицинское заключение или индивидуальную программу реабилитации (ИПР);

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика законного представителя;

справку внутри перемещенного лица (при наличии);

декларацию о доходах (при необходимости).

Напомним, что в Одессе был проведен второй масштабный тестовый проезд, чтобы проверить, насколько городская инфраструктура и спецтранспорт готовы к перевозке маломобильных людей к морю. На этот раз «послы безбарьерности» и общественные деятели прошли весь сложный путь от Молдаванки до инклюзивного пляжа «Без границ» в районе «Дельфина».