Ключевые моменты:
- движение трамвая №27 временно ограничено;
- автобус №220А изменил схему движения;
- на маршруте №220А возможны увеличенные интервалы.
По информации Одесского городского совета, автобус №220А временно следует от 14-й станции Люстдорфской дороги через Старо-люстдорфскую дорогу, автомобильную дорогу М-27, проспект Князя Ярослава Мудрого и далее по своему обычному маршруту.
В мэрии также предупредили, что на время действия изменений возможно кратковременное увеличение нормированного интервала движения на автобусном маршруте №220А.
Пассажирам рекомендуют заранее учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.