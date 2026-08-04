Одесский трамвай №27
Фото із сайту traffic.od.ua

Ключевые моменты:

  • движение трамвая №27 временно ограничено;
  • автобус №220А изменил схему движения;
  • на маршруте №220А возможны увеличенные интервалы.

По информации Одесского городского совета, автобус №220А временно следует от 14-й станции Люстдорфской дороги через Старо-люстдорфскую дорогу, автомобильную дорогу М-27, проспект Князя Ярослава Мудрого и далее по своему обычному маршруту.

В мэрии также предупредили, что на время действия изменений возможно кратковременное увеличение нормированного интервала движения на автобусном маршруте №220А.

Пассажирам рекомендуют заранее учитывать временные изменения при планировании поездок по городу.

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