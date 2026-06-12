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В Одессе разрешили доступ граждан к 13 пляжным зонам на побережье.

Все локации прошли проверку специальной комиссии на соответствие требованиям безопасности.

Среди открытых пляжей – «Аркадия», «Дельфин», «Чайка», «Золотой берег» и инклюзивный пляж «Без меж».

Перечень безопасных зон может увеличиться после проведения новых проверок.

В Одессе открыли 13 безопасных пляжных зон для отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, в четверг, 11 июня 2026 года, был подписан совместный с командованием оперативно-тактической группировки «Одесса» приказ о предоставлении гражданам доступа к оздоровительным зонам на побережье.

Основанием для такого решения стали результаты проверки Специальной комиссии Одесской городской военной администрации. После обследования участков комиссия признала первые 13 пляжных зон соответствующими установленным требованиям безопасности.

Среди открытых локаций – пляжи «Золотой берег», «Курортный», коммунальный пляж для людей с инвалидностью, «Чайка», «Аркадия» (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza), «Дельфин», «Калетон», а также инклюзивный пляж «Без меж».

Перед открытием специалисты тщательно обследовали каждую локацию. Главными критериями выбора стали безопасность отдыхающих, организация спасательных постов и, что самое важное, близость надежных укрытий на случай обстрелов.

Глава ОВА также подчеркнул, что этот перечень не окончательный. Список безопасных зон для оздоровления будет расширяться, как только остальные пляжи пройдут соответствующие проверки комиссии.

Руководитель области также напомнил одесситам о необходимости заботиться о собственной безопасности и оперативно уходить в укрытия во время воздушных тревог.

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