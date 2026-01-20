Ключевые моменты:

Офицер-психолог обещала решить вопросы перевода и увольнения за 4000 долларов.

Женщину задержали после получения всей суммы взятки.

Ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коррупция в воинской части Одессы: что произошло

В Одессе разоблачили 41-летнюю жительницу Одесского района, которая работала офицером-психологом в одной из воинских частей города.

Правоохранители установили, что женщина распространяла среди знакомых информацию о том, что за денежное вознаграждение может повлиять на командование и помочь военнослужащим «решить проблемы» по службе.

В одном из случаев офицер предложила одесситу за 4000 долларов помочь перевести его знакомого с передовой в воинскую часть в Одессе. Она также уверяла, что после этого военнослужащий сможет формально служить в тылу и будет снят с воинского учета по состоянию здоровья.

Правоохранители задокументировали передачу денег двумя частями. После получения всей суммы женщину задержали у нее дома.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений с вымогательством.

Сейчас офицер находится под стражей. Суд назначил ей огромный залог — 832 тысячи гривен. Если ее вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

