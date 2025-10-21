Прогноз погоды в Одессе на 22 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. 

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8° С тепла, днем 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

