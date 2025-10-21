Прогноз погоды в Одессе на 22 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8° С тепла, днем 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Читайте также:
- Из Одессы в Румынию построят еще одну дорогу: детали
- На фронте погиб одессит Роман Павленко
- В Одесской области сформировали Региональный совет предпринимателей
Спросить AI: