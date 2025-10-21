Об этом сообщили в сети магазинов JYSK.
Ключевые моменты:
- Роман Павленко работал в JYSK с декабря 2020 года в должности заведующего отделом мебели.
- Воевал в составе 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского
Кем был погибший
Сеть магазинов сообщила о трагической гибели своего коллеги Романа Павленко, который с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Роман работал в компании с декабря 2020 года, где зарекомендовал себя как настоящий профессионал, отважный человек и верный друг для коллег.
Роман служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты, где выполнял боевые задачи на передовой. Он погиб 21 октября 2025 года. У Романа остались жена и ребенок.
«Одесская жизнь» выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего защитника.
