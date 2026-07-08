Ключевые моменты:

Двое погибших, двое пострадавших (информация предварительная, данные уточняются).

На месте прилета вспыхнули грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус.

Силами спасателей пожар к настоящему моменту уже локализован.

Последствия удара баллистикой по Одессе 8 июля

Враг в очередной раз применил коварную тактику ударов баллистическими ракетами из Крыма, которые долетают до нашего региона за считанные минуты.

Как сообщили в Одесской областной и городской военной администрациях, в результате вечернего баллистического обстрела Одессы потерпел поражение объект гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, два человека погибли.

Двое пострадавших в результате вражеской атаки госпитализированы: 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 68-летний — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Загорелись грузовики и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Пожар уже локализован.

На месте попадания продолжают работать все профильные и экстренные службы, включая спасателей ГСЧС, медиков и правоохранителей, которые фиксируют очередное преступление РФ против гражданского населения Одесчины.

Напомним, вечером 7 июля российские войска нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. По предварительным данным, противник применил ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью. Пострадали 10 человек.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская армия начинает концентрировать усилия именно на производстве баллистических ракет, а не крылатых.