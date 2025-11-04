Прогноз погоды в Одессе на 5 ноября
Облачно. Ночью умеренный дождь. Днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 ноября
Облачно. Ночью небольшой дождь, местами умеренный. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км.
