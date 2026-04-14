Ключевые моменты:

В Одессе мужчина выбегал на дорогу и бросался под автомобили.

У него обнаружили нож и вещество, похожее на наркотики.

Во время проверки он попытался нанести себе вред.

Патрульные задержали нарушителя.

Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел накануне. К инспекторам обратились прохожие, заметившие неадекватного гражданина. Тот вел себя агрессивно и буквально бросался под проезжающие автомобили, подвергая опасности и себя, и водителей.

«Патрульные сразу подошли к гражданину и начали с ним разговор. В ходе поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Затем мужчина внезапно достал нож и попытался нанести себе вред. Инспекторы мгновенно выбили нож из его рук», – рассказали в полиции.

Нарушителя задержали с применением спецсредств и надели на него наручники. На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

К слову, накануне в областном управлении полиции отчитались, что праздничные мероприятия на Пасху в Одессе и области прошли без нарушений.

Фото – скриншот с видео Патрульной полиции