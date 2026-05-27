Ключевые моменты:

Одесский цирк работает только на треть зала из-за ограничений, связанных с вместимостью укрытия

Из-за жестких требований к содержанию животных в представлениях почти исчезли тигры, львы и другие крупные хищники

После начала полномасштабной войны цирк фактически остался без собственной труппы и вынужден искать артистов по всей Украине

Для детей военных, раненых бойцов и семей защитников часть мест на представления предоставляют бесплатно

Журналистка «Одесской жизни» побывала в Одесском цирке на Коблевской, пообщалась с главным администратором Вадимом Борисовичем Андреевым, работниками и зрителями и узнала, как сегодня работает один из старейших цирков Украины.

Как сейчас работает Одесский цирк

Когда-то сюда приходили ради львов, тигров и громких шоу с аншлагами. Сегодня Одесский цирк работает лишь на часть зала из-за требований безопасности, ищет артистов по всей стране и фактически держится в основном благодаря зрителям. Но каждые выходные под старым куполом всё равно звучат детский смех, музыка и аплодисменты: потому что в городе, где дети растут под звуки дронов и ракет, даже два часа праздника – бесценны.

Одесский цирк – один из старейших в Украине и Европе. Его здание на Коблевской открыли ещё в 1894 году. За более чем столетие он пережил революции, Вторую мировую войну, распад СССР и экономические кризисы. Но, похоже, самый тяжёлый период для него наступил именно сейчас.

– На сегодняшний день у нас нет собственной труппы. Мы сами ищем программы по всей Украине, собираем представления, приглашаем режиссёров, сами всё организовываем, – рассказывает главный администратор цирка Вадим Борисович Андреев.

По его словам, после начала полномасштабной войны значительная часть артистов уехала за границу. Кто-то остался работать в европейских цирках, а кто-то просто не рискует возвращаться в страну, где выступление в любой момент может прервать воздушная тревога.

Фактически сейчас Одесский цирк живёт в режиме постоянного «ручного управления»: договорённости, временные контракты, гастрольные коллективы, сборные программы.

Почему в представлениях нет тигров, львов и медведей

Но наиболее заметным для зрителей стало другое – почти полное отсутствие крупных животных.

– Прямого запрета на животных нет. Но есть очень жёсткие требования к условиям их содержания. А наш цирк старый, и физически обеспечить такие условия для крупных хищников мы сейчас не можем, – объясняет администратор.

Тигры, львы и масштабные номера с хищниками остались в прошлом. И это, говорят в цирке, болезненно ударило по зрительскому интересу. Сегодня максимум, кого из животных можно увидеть на арене, – лошадей, пони, собак или кошек.

– Первое, о чём спрашивают люди в кассе: какие будут животные и кто из клоунов выступает. Особенно дети, – говорит Вадим Борисович.

Почему зал цирка заполнен только на треть?

Ещё одним ударом стали военные правила безопасности. Из-за количества мест в укрытии цирк не может заполнять зал полностью.

– Мы работаем только на треть зрителей. Бомбоубежище вмещает примерно 500 человек – значит, больше принимать не можем, – объясняют в администрации.

То есть даже если все билеты проданы, значительная часть мест всё равно остаётся пустой.

Отметим, что при этом цирк не принадлежит городу – он подчиняется Министерству культуры. Государственное финансирование лишь частичное, поэтому основной заработок приносят сами представления.

И здесь начинается настоящая цирковая акробатика – правда, уже не на манеже, а в финансовой реальности.

Какие новые шоу появились в Одесском цирке?

В цирке постоянно придумывают новые форматы, чтобы удержать зрителя. На Новый год здесь создали необычную постановку, где цирковые артисты выступали вместе с драматическими актёрами. Также был проект «Цирк в стиле джаза» – с живым оркестром, вокалистами и музыкальными импровизациями прямо под куполом.

– Мы пытаемся экспериментировать. Иначе сейчас просто не выжить, – говорят в цирке.

Отдельную ставку здесь делают на детей. Уже два года подряд в Одессе проводят фестиваль детского циркового искусства. В этом году планируют третий – и хотят сделать его международным.

На арену выходят дети – воспитанники украинских цирковых студий, приезжают участники из Молдовы и других стран. И именно здесь становится понятно: для многих родителей цирк сегодня – уже не просто развлечение.

Зачем одесситы приводят детей в цирк?

В фойе маленькие девочки в блестящих платьях тянут родителей к фотозонам, мальчики сжимают в руках палочки со сладкой ватой, а взрослые тем временем нервно проверяют телефоны – не объявлена ли очередная тревога.

– Мы специально пришли поддержать цирк. Потому что детям сейчас очень тяжело психологически, – говорит Наталья, которая пришла на представление с сыном. – Они растут в войне. Для них сирены, дроны и взрывы – это уже обыденность. А здесь хотя бы на два часа они могут просто быть детьми.

Другая зрительница, Оксана, говорит, что сегодня такие места для детей важны не меньше, чем спортивные секции или консультации психологов.

– Здесь у них горят глаза. Они смеются, аплодируют, восхищаются. И ты хотя бы немного видишь ребёнка в нормальном детстве, а не постоянном стрессе, – говорит женщина.

Как Одесский цирк поддерживает семьи военных

Несмотря на все трудности, цирк старается поддерживать и военных. Для детей защитников, раненых бойцов и семей военных часть мест на представлениях отдают бесплатно.

– Мы сотрудничаем с госпиталем, Домом офицеров, воинскими частями. На каждое представление принимаем бесплатно от 20 до 40 человек, – рассказывает администратор.

И пока страна живёт в реальности большой войны, старый Одесский цирк тоже держится – с потёртой ареной, полупустым залом, постоянной нехваткой денег и стойкой уверенностью в том, что детям всё равно нужен праздник.

Даже если постоянно звучат сирены.

