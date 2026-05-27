Ключевые моменты:

  • Одесский цирк работает только на треть зала из-за ограничений, связанных с вместимостью укрытия
  • Из-за жестких требований к содержанию животных в представлениях почти исчезли тигры, львы и другие крупные хищники
  • После начала полномасштабной войны цирк фактически остался без собственной труппы и вынужден искать артистов по всей Украине
  • Для детей военных, раненых бойцов и семей защитников часть мест на представления предоставляют бесплатно

Журналистка «Одесской жизни» побывала в Одесском цирке на Коблевской, пообщалась с главным администратором Вадимом Борисовичем Андреевым, работниками и зрителями и узнала, как сегодня работает один из старейших цирков Украины.

Как сейчас работает Одесский цирк

Главный вход в Цирк в Одессе
Главный вход в Цирк в Одессе

Когда-то сюда приходили ради львов, тигров и громких шоу с аншлагами. Сегодня Одесский цирк работает лишь на часть зала из-за требований безопасности, ищет артистов по всей стране и фактически держится в основном благодаря зрителям. Но каждые выходные под старым куполом всё равно звучат детский смех, музыка и аплодисменты: потому что в городе, где дети растут под звуки дронов и ракет, даже два часа праздника – бесценны.

Одесский цирк – один из старейших в Украине и Европе. Его здание на Коблевской открыли ещё в 1894 году. За более чем столетие он пережил революции, Вторую мировую войну, распад СССР и экономические кризисы. Но, похоже, самый тяжёлый период для него наступил именно сейчас.

Вадим Андреев, главный администратор Одесского цирка
Вадим Андреев, главный администратор Одесского цирка

– На сегодняшний день у нас нет собственной труппы. Мы сами ищем программы по всей Украине, собираем представления, приглашаем режиссёров, сами всё организовываем, – рассказывает главный администратор цирка Вадим Борисович Андреев.

По его словам, после начала полномасштабной войны значительная часть артистов уехала за границу. Кто-то остался работать в европейских цирках, а кто-то просто не рискует возвращаться в страну, где выступление в любой момент может прервать воздушная тревога.

Фактически сейчас Одесский цирк живёт в режиме постоянного «ручного управления»: договорённости, временные контракты, гастрольные коллективы, сборные программы.

Почему в представлениях нет тигров, львов и медведей

Цирк

Но наиболее заметным для зрителей стало другое – почти полное отсутствие крупных животных.

– Прямого запрета на животных нет. Но есть очень жёсткие требования к условиям их содержания. А наш цирк старый, и физически обеспечить такие условия для крупных хищников мы сейчас не можем, – объясняет администратор.

Тигры, львы и масштабные номера с хищниками остались в прошлом. И это, говорят в цирке, болезненно ударило по зрительскому интересу. Сегодня максимум, кого из животных можно увидеть на арене, – лошадей, пони, собак или кошек.

Цирк

– Первое, о чём спрашивают люди в кассе: какие будут животные и кто из клоунов выступает. Особенно дети, – говорит Вадим Борисович.

Почему зал цирка заполнен только на треть?

Цирк

Ещё одним ударом стали военные правила безопасности. Из-за количества мест в укрытии цирк не может заполнять зал полностью.

– Мы работаем только на треть зрителей. Бомбоубежище вмещает примерно 500 человек – значит, больше принимать не можем, – объясняют в администрации.

То есть даже если все билеты проданы, значительная часть мест всё равно остаётся пустой.

Цирк

Отметим, что при этом цирк не принадлежит городу – он подчиняется Министерству культуры. Государственное финансирование лишь частичное, поэтому основной заработок приносят сами представления.

И здесь начинается настоящая цирковая акробатика – правда, уже не на манеже, а в финансовой реальности.

Какие новые шоу появились в Одесском цирке?

Цирк

В цирке постоянно придумывают новые форматы, чтобы удержать зрителя. На Новый год здесь создали необычную постановку, где цирковые артисты выступали вместе с драматическими актёрами. Также был проект «Цирк в стиле джаза» – с живым оркестром, вокалистами и музыкальными импровизациями прямо под куполом.

– Мы пытаемся экспериментировать. Иначе сейчас просто не выжить, – говорят в цирке.

Отдельную ставку здесь делают на детей. Уже два года подряд в Одессе проводят фестиваль детского циркового искусства. В этом году планируют третий – и хотят сделать его международным.

Цирк

На арену выходят дети – воспитанники украинских цирковых студий, приезжают участники из Молдовы и других стран. И именно здесь становится понятно: для многих родителей цирк сегодня – уже не просто развлечение.

Зачем одесситы приводят детей в цирк?

Посетительница цирка
Маленькая посетительница цирка

В фойе маленькие девочки в блестящих платьях тянут родителей к фотозонам, мальчики сжимают в руках палочки со сладкой ватой, а взрослые тем временем нервно проверяют телефоны – не объявлена ли очередная тревога.

– Мы специально пришли поддержать цирк. Потому что детям сейчас очень тяжело психологически, – говорит Наталья, которая пришла на представление с сыном. – Они растут в войне. Для них сирены, дроны и взрывы – это уже обыденность. А здесь хотя бы на два часа они могут просто быть детьми.

Посетительница цирка
Маленькая посетительница цирка

Другая зрительница, Оксана, говорит, что сегодня такие места для детей важны не меньше, чем спортивные секции или консультации психологов.

– Здесь у них горят глаза. Они смеются, аплодируют, восхищаются. И ты хотя бы немного видишь ребёнка в нормальном детстве, а не постоянном стрессе, – говорит женщина.

Как Одесский цирк поддерживает семьи военных

Несмотря на все трудности, цирк старается поддерживать и военных. Для детей защитников, раненых бойцов и семей военных часть мест на представлениях отдают бесплатно.

– Мы сотрудничаем с госпиталем, Домом офицеров, воинскими частями. На каждое представление принимаем бесплатно от 20 до 40 человек, – рассказывает администратор.

И пока страна живёт в реальности большой войны, старый Одесский цирк тоже держится – с потёртой ареной, полупустым залом, постоянной нехваткой денег и стойкой уверенностью в том, что детям всё равно нужен праздник.

Даже если постоянно звучат сирены.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме