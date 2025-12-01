Ключевые моменты:

Стоимость работ оценивается в 8,85 млн грн, аукцион стартует 11 декабря.

Подрядчик должен проложить новую линию водопровода.

Проект включает строительство новых колодцев и глубокую прокладку труб.

Реконструкция водопровода в Сухом Лимане

КП «Чорноморськводаканал» объявило тендер стоимостью 8 851 742,40 грн на реконструкцию важного участка водопровода. Информация опубликована на портале государственных закупок Prozorro. Аукцион назначен на 11 декабря.

Проект предусматривает замену и прокладку трубопровода от существующей водокамеры ВК-1 до точки подключения к стальному водопроводу в Сухом Лимане. Работы предстоит выполнять как традиционным открытым способом, так и методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) — особенно на участках, где трасса проходит под дорогами.

По проекту водопровод проложат полиэтиленовыми трубами на глубине от 1,7 до 3,4 метра. На отдельных участках требуется уплотнение грунта, а на поворотах трассы — установка монолитных бетонных упоров. Между упором и подушкой обязательно уложат два слоя рубероида.

Монтаж канализационных сетей в точках пересечения с другими коммуникациями выполнят только в присутствии специалистов служб, которые отвечают за их эксплуатацию.Также предусмотрено строительство новых колодцев.

Все работы планируют завершить до конца следующего года.

