Ключевые моменты:

19 февраля социальные автобусы курсируют по прежнему графику буднего дня.

В городе действуют 12 временных маршрутов вместо части электротранспорта.

Пассажиры жалуются на большие интервалы движения, переполненные салоны и нехватку автобусов.

Социальные автобусы в Одессе 19 февраля: маршруты и график

Сегодня бесплатные социальные автобусы в Одессе вышли на маршруты по расписанию обычного рабочего дня. Они временно заменяют часть трамваев и троллейбусов. В городе работают 12 таких маршрутов. В ближайшее время в Одессу прибудут 10 дизельных автобусов из Киевской области для временной замены троллейбусов.

Автобусы дублируют направления популярных трамваев №5, №10, №15, №17, №26, №27, а также троллейбусов №3, №8 и №9. Отдельные маршруты соединяют, в частности, железнодорожный вокзал с разными районами города, Тираспольское шоссе, Слободской рынок, Парк Шевченко и другие точки.

По информации городских властей, сегодня маршруты и график движения бесплатных автобусов не изменился.

В мэрии предупреждают, что расписание носит информационный характер. Возможны задержки из-за ситуации на дорогах, технических неисправностей или временного снятия автобусов с линии.

Получить актуальную информацию о движении транспорта, схемах маршрутов и возможных сбоях можно в городском информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

Жалобы одесситов на социальные автобусы

Несмотря на опубликованные графики, жители города продолжают жаловаться на работу временных маршрутов. По словам пассажиров, автобусы ходят редко, интервалы движения могут превышать 30 минут, особенно утром.

Люди рассказывают о переполненных салонах и трудностях при посадке. Некоторые автобусы, по словам горожан, проезжают остановки без остановки из-за перегрузки.

Особенно много нареканий вызывает маршрут №9 (троллейбусное направление). Пассажиры утверждают, что это один из немногих удобных способов добраться с Черемушек на проспект Шевченко, однако дождаться транспорта бывает сложно.

Горожане отмечают, что сами автобусы новые и комфортные, но их явно недостаточно для большого города и в часы пик, по их мнению, необходимо увеличить количество транспорта на линии.

