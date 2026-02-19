Ключевые моменты:

Энергетики ДТЭК продолжают ликвидацию последствий непогоды: основные работы сосредоточены в четырех районах области – Измаильском, Болградском, Одесском и Белгород-Днестровском.

Ремонтные бригады работают в экстремальных условиях: при штормовом ледяном ветре и минусовой температуре.

Специалисты восстанавливают оборванные линии электропередач, заменяют поврежденные траверсы и разбитые льдом изоляторы на опорах.

Главная цель энергетиков – вернуть напряжение в каждый дом области в кратчайшие сроки, несмотря на сложность повреждений.

По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», Самая сложная ситуация сохраняется в четырех районах области, где обледенение и ветер нанесли наибольший урон сетям.

«Мы продолжаем устранять последствия непогоды, чтобы свет вернулся в каждый дом.

Наши ребята работают в Измаильском, Болградском, Одесском и Белгород-Днестровском районах области», – отмечается в сообщении.

В ДТЭК также отмечают, что восстановление света сегодня – это настоящий вызов. Энергетикам приходится подниматься на обледенелые опоры при пронизывающем ледяном ветре.

«Несмотря на ледяной ветер и морозный холод, мы поднимаемся на опоры, чиним линии, ремонтируем траверсы и изоляторы.

Все наши усилия – ради света в ваших домах. Работаем дальше», – информируют энергетики.

Как сообщала «Одесская жизнь», Одесса переживает сложные последствия обстрелов, но энергетики и коммунальщики работают без перерыва, чтобы вернуть свет и тепло в каждый дом. Городу помогают регионы, международные партнеры и громады со всей Украины.