Ключевые моменты:
- Энергетики ДТЭК продолжают ликвидацию последствий непогоды: основные работы сосредоточены в четырех районах области – Измаильском, Болградском, Одесском и Белгород-Днестровском.
- Ремонтные бригады работают в экстремальных условиях: при штормовом ледяном ветре и минусовой температуре.
- Специалисты восстанавливают оборванные линии электропередач, заменяют поврежденные траверсы и разбитые льдом изоляторы на опорах.
- Главная цель энергетиков – вернуть напряжение в каждый дом области в кратчайшие сроки, несмотря на сложность повреждений.
По данным компании ДТЭК «Одесские электросети», Самая сложная ситуация сохраняется в четырех районах области, где обледенение и ветер нанесли наибольший урон сетям.
«Мы продолжаем устранять последствия непогоды, чтобы свет вернулся в каждый дом.
Наши ребята работают в Измаильском, Болградском, Одесском и Белгород-Днестровском районах области», – отмечается в сообщении.
В ДТЭК также отмечают, что восстановление света сегодня – это настоящий вызов. Энергетикам приходится подниматься на обледенелые опоры при пронизывающем ледяном ветре.
«Несмотря на ледяной ветер и морозный холод, мы поднимаемся на опоры, чиним линии, ремонтируем траверсы и изоляторы.
Все наши усилия – ради света в ваших домах. Работаем дальше», – информируют энергетики.
Как сообщала «Одесская жизнь», Одесса переживает сложные последствия обстрелов, но энергетики и коммунальщики работают без перерыва, чтобы вернуть свет и тепло в каждый дом. Городу помогают регионы, международные партнеры и громады со всей Украины.