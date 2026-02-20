Ключевые моменты:

  • 20 февраля социальные автобусы курсируют по прежнему графику.
  • Узнать о маршрутах и сбоях можно по телефонам информационного центра.
  • Одесситы жалуются на задержки, несоблюдение графика и нехватку автобусов.

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни

С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»

  • Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:00, 06:22, 06:40, 06:58, 07:16, 07:33, 07:50, 08:08, 08:26, 08:44, 09:02, 09:38, 10:12, 10:30, 11:06, 11:42, 12:00, 12:35, 13:28, 14:04, 14:40, 14:58, 15:15, 15:32, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:15.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:15.

  • Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:48, 07:06, 07:24, 07:42, 08:00, 08:18, 08:36, 08:53, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 11:32, 12:08, 12:44, 13:20, 13:55, 14:30, 14:48, 15:06, 15:24, 15:42, 16:00, 16:18, 16:35, 16:52, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:35, 20:00.

Последний рейс от ул. 28-й бригады: 20:00.

С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

  • Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.
  • Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

  • Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от ост. «Западный кладбище»: 08:20, 13:20, 14:50).
  • Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30»К», 08:30»К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Расписание движения социальных маршрутов в будни по маршруту трамваев

№5 (трам.) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»

  • Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
  • Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№10 (трам.) «Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»

  • Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
  • Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№15 (трам.) «пл. Тираспольская – Слободской рынок»

  • Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
  • Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№17 (трам.) «Куликово поле – 14 в. В. Фонтана»

  • Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:32 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.
  • Отправление от 14 ст. Б. Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46. 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:38.

№26 (трам.) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»

  • Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 0 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:17, 14:30, 14:54 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:38 19:05.
  • Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:30, 09:19 10:01, 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:23, 12:51, 13:19, 13:39, 14:07 15:15, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14 18:55, 19:09, 19:23, 19:37, 19:50.

№27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»

  • Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
  • Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Расписание движения социальных маршрутов в будние дни по маршрутам троллейбусов

№3 (трол.) «ст. Застава I – Парк Шевченко»

  • Отправление от ст. Застава I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 18:30, 19:10.
  • Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:5 19:10, 19:50.

№8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

  • Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16 18:40, 19:25.
  • Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16 18:30, 19:15, 20:00.

№9 (трол.) «ул. Инглези – ул. Ришельевская»

  • Отправление от ул. Инглези: 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 0 10:46, 11:02, 11:34, 12:06, 12:38, 12:54, 13:26, 13:58, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:34, 20:06, 20:38.
  • Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:43 11:15, 11:31, 11:47, 12:19, 12:51, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:39 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:19, 20:51, 21:23.

Стоит отметить, что городские власти предупреждают: расписание носит информационный характер. Соответственно возможны задержки из-за дорожной ситуации, технических неисправностей или временного схождения автобусов с маршрута.

Получить подробную информацию о схемах движения, времени работы и возможных отклонениях можно в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

Правда, пассажиры постоянно жалуются на курсировку бесплатных автобусов. Одесситы отмечают, что указанные графики не соответствуют действительности.

скарга пасажирів на автобуси
Напомним, заместитель главы Одесской МВА Сергей Красиленко отметил, что возобновление движения трамваев и троллейбусов напрямую зависит от стабилизации электроснабжения. И пока прогнозов по возобновлению работы электротранспорта нет.

