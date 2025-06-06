Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 28-летняя водитель автомобиля «BMW» наехала на женщину, когда та пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Пострадавшая, 1991 года рождения, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Водительницу проверят на состояние опьянения.

Сейчас следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшей.

BMW полицейские изъяли на штрафплощадку и назначили ряд судебных экспертиз.

Также вчера, 5 июня, в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. Есть пострадавшие.