Ключевые моменты:

С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 «Дія» временно отключит часть услуг. Причина – обновление реестров Минюстом;

Недоступными будут регистрация ФЛП, авто, услуги ГРАГС, еМалятко, еРобота, еЖилище и другие услуги;

Пользователей оповестят о возобновлении всех услуг после завершения обновлений.

Об этом предупреждает пользователей Телеграм-канал «Дії».

«С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 услуги в приложении и на портале «Дія» будут временно недоступны. Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними больше стабильности и комфорта в пользовании «Дією», – отмечается в сообщении.

Какие услуги в «Дії» будут временно недоступны

Ознакомиться со списком услуг, которые не будут работать на выходных, можно на портале. В частности, это:

регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;

Дія.QR;

восстановление бронирования работников;

повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;

перерегистрация авто;

актовые записи о смене имени;

актовые записи о рождении;

актовые записи о браке;

актовые записи о разводе;

получение свидетельства о рождении;

выписка о месте проживания ребенка;

заявление о субсидии;

еМалятко;

государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

выписка из ЕГР;

регистрация ООО на основании модельного устава;

смена места жительства;

заявления в международный Реестр убытков;

гранты еРобота;

строительные услуги;

еПредприниматель;

еЖилище;

еДекларация;

брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Остальные сервисы будут работать в обычном режиме.

Почему некоторые услуги «исчезают» на время технических работ?

Отвечая на этот вопрос, разработчики портала «Дія» отмечают, что приложение не хранит данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. И если реестры обновляются, определенные услуги в приложении или на портале временно «ставятся на паузу».

О возобновлении услуг обещают оповестить пользователей в соцсетях.

