Ключевые моменты:

  • С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 «Дія» временно отключит часть услуг. Причина – обновление реестров Минюстом;
  • Недоступными будут регистрация ФЛП, авто, услуги ГРАГС, еМалятко, еРобота, еЖилище и другие услуги;
  • Пользователей оповестят о возобновлении всех услуг после завершения обновлений.

Об этом предупреждает пользователей Телеграм-канал «Дії».

«С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 услуги в приложении и на портале «Дія» будут временно недоступны. Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними больше стабильности и комфорта в пользовании «Дією», – отмечается в сообщении.

Какие услуги в «Дії» будут временно недоступны

Ознакомиться со списком услуг, которые не будут работать на выходных, можно на портале. В частности, это:

  • регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;
  • Дія.QR;
  • восстановление бронирования работников;
  • повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
  • перерегистрация авто;
  • актовые записи о смене имени;
  • актовые записи о рождении;
  • актовые записи о браке;
  • актовые записи о разводе;
Читайте также: Как развестись, если один из супругов проживает за границей
  • получение свидетельства о рождении;
  • выписка о месте проживания ребенка;
  • заявление о субсидии;
  • еМалятко;
  • государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
  • информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • выписка из ЕГР;
  • регистрация ООО на основании модельного устава;
  • смена места жительства;
  • заявления в международный Реестр убытков;
  • гранты еРобота;
  • строительные услуги;
  • еПредприниматель;
  • еЖилище;
  • еДекларация;
  • брак онлайн (кроме услуги помолвки).
По теме: Все о регистрации брака: возраст, стоимость, сроки, документы, условия

Остальные сервисы будут работать в обычном режиме.

Почему некоторые услуги «исчезают» на время технических работ?

Отвечая на этот вопрос, разработчики портала «Дія» отмечают, что приложение не хранит данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. И если реестры обновляются, определенные услуги в приложении или на портале временно «ставятся на паузу».

О возобновлении услуг обещают оповестить пользователей в соцсетях.

Статья по теме: Услуги портала «Дія»: какие документы, выплаты и справки можно получить онлайн.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме