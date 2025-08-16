Ключевые моменты:
- С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 «Дія» временно отключит часть услуг. Причина – обновление реестров Минюстом;
- Недоступными будут регистрация ФЛП, авто, услуги ГРАГС, еМалятко, еРобота, еЖилище и другие услуги;
- Пользователей оповестят о возобновлении всех услуг после завершения обновлений.
Об этом предупреждает пользователей Телеграм-канал «Дії».
«С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 услуги в приложении и на портале «Дія» будут временно недоступны. Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними больше стабильности и комфорта в пользовании «Дією», – отмечается в сообщении.
Какие услуги в «Дії» будут временно недоступны
Ознакомиться со списком услуг, которые не будут работать на выходных, можно на портале. В частности, это:
- регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП;
- Дія.QR;
- восстановление бронирования работников;
- повторные свидетельства и выписки из ГРАГС;
- перерегистрация авто;
- актовые записи о смене имени;
- актовые записи о рождении;
- актовые записи о браке;
- актовые записи о разводе;
- получение свидетельства о рождении;
- выписка о месте проживания ребенка;
- заявление о субсидии;
- еМалятко;
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- выписка из ЕГР;
- регистрация ООО на основании модельного устава;
- смена места жительства;
- заявления в международный Реестр убытков;
- гранты еРобота;
- строительные услуги;
- еПредприниматель;
- еЖилище;
- еДекларация;
- брак онлайн (кроме услуги помолвки).
Остальные сервисы будут работать в обычном режиме.
Почему некоторые услуги «исчезают» на время технических работ?
Отвечая на этот вопрос, разработчики портала «Дія» отмечают, что приложение не хранит данные пользователей на своих серверах, а только отображает информацию из государственных электронных реестров. И если реестры обновляются, определенные услуги в приложении или на портале временно «ставятся на паузу».
О возобновлении услуг обещают оповестить пользователей в соцсетях.
