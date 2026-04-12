Ключевые моменты:

Изменения движения транспорта введут с 07:00 до 14:00.

Несколько автобусных маршрутов изменят путь следования через центр города.

У маршрута №127 временно перенесут конечную остановку.

Изменение движения транспорта в Одессе 12 апреля

В Одессе 12 апреля 2026 года во время празднования Пасхи временно изменят схемы движения общественного транспорта в районе улицы Пастера. Ограничения будут действовать с 07:00 до 14:00.

В частности, автобусные маршруты №168, 240 и 250 при движении от Пересыпских мостов будут направлены по улице Старопортофранковской, после чего продолжат движение по своим обычным маршрутам, сообщили в мэрии.

Автобусы №105, 111, 121, 145, 146 и 242, следуя от Пересыпских мостов в сторону улицы Преображенской, будут курсировать по спуску В. Блажко, улице Софиевской и далее по улице Преображенской, после чего вернутся к привычным схемам движения.

Также изменения коснутся маршрута №127. На время проведения праздничных мероприятий его конечную остановку перенесут: вместо остановки «Инфекционная больница» автобусы будут завершать маршрут на остановке «Украинский театр».

Горожан и гостей Одессы просят учитывать временные изменения при планировании поездок.

Читайте также: В разрушенном ракетой Спасо-Преображенском соборе Одессы пройдет первая Пасхальная служба