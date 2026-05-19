Ключевые моменты:

Главное преимущество мотопатрульных – мобильность: они могут легко объезжать любые пробки и заторы.

Экипажи будут первыми прибывать на ДТП с пострадавшими, чтобы максимально оперативно оказать доврачебную помощь.

Особое внимание инспекторы уделят водителям мопедов, скутеров и мотоциклов – их будут жестко проверять на соблюдение ПДД.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции, главное преимущество инспекторов на байках – это их мобильность. Благодаря возможности легко объезжать любые пробки и заторы, они могут оперативно реагировать на вызовы.

В ведомстве так прокомментировали возвращение инспекторов на дороги:

«Мотопатрульные будут первыми реагировать на ДТП с пострадавшими, ведь благодаря своей мобильности, обходя пробки, они могут быстро добраться до места происшествия и оказать домедицинскую помощь. Также они будут уделять особое внимание соблюдению ПДД водителями двухколесных транспортных средств. Опытные, быстрые и мобильные, они уже не первый год доказывают свою эффективность».

Коллеги пожелали новому сезону мотопатруля безопасных дорог, уверенных выездов и спокойной службы.

По теме: Парковка на «особых» местах обойдется дорого: одесские патрульные начали массово эвакуировать нарушителей.