Ключевые моменты:

  • Патрульные полицейские перешли в режим усиленного контроля за парковкой на местах для людей с инвалидностью.
  • Водителям-нарушителям грозит штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.
  • В случае отсутствия владельца автомобиль отправляется на штрафплощадку.
  • Инспекторы призывают водителей внимательно следить за разметкой и дорожными знаками.

Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, процедура наказания проста: если водитель на месте, инспекторы выписывают штраф, сумма которого варьируется от 1020 до 1700 гривен. Если же владелец бросил машину и ушел, полицейские вызывают эвакуатор, и транспортное средство доставляют на площадку для временного хранения.

В полиции подчеркивают, что такие места созданы не для удобства здоровых водителей, а для обеспечения доступности передвижения тем, кому это необходимо. Горожан призывают быть ответственными и не игнорировать дорожные знаки и разметку.

Как сообщалось ранее, в прибрежной зоне Одессы планируют обустроить новые муниципальные парковочные площадки. Они не только помогут водителям, но и принесут городу до 20 миллионов гривен за сезон.

