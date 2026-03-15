Как сообщают в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, процедура наказания проста: если водитель на месте, инспекторы выписывают штраф, сумма которого варьируется от 1020 до 1700 гривен. Если же владелец бросил машину и ушел, полицейские вызывают эвакуатор, и транспортное средство доставляют на площадку для временного хранения.

В полиции подчеркивают, что такие места созданы не для удобства здоровых водителей, а для обеспечения доступности передвижения тем, кому это необходимо. Горожан призывают быть ответственными и не игнорировать дорожные знаки и разметку.

