Ключевые моменты:

Ограничения движения транспорта возле городских кладбищ будут действовать 19 апреля с 06:30 до 19:00.

Изменения коснутся подъездов к Таировскому, 2-му Христианскому, Западному и Северному кладбищам.

На ряде участков будет запрещена парковка и организовано одностороннее движение.

Водителей просят уступать дорогу спецтранспорту с включенными маячками.

Как сообщает Патрульная полиция Одесской области, в связи с днем поминовения усопших, завтра, 19 апреля, в период с 06:30 до 19:00 часов, возможны ограничения движения возле городских кладбищ.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в день чествования умерших сотрудники патрульной полиции будут патрулировать и осуществлять контроль за правопорядком возле кладбищ», – информируют правоохранители.

Также возможно временное ограничение движения транспорта на территории Таировского кладбища:

на пересечении проспекта Небесной Сотни и проспекта Ярослава Мудрого;

на дороге со стороны Сухого лимана к кладбищу.

Возле 2-го Христианского кладбища будет действовать запрет на парковку вдоль проезжей части по Люстдорфской дороге.

На территории Западного и Северного кладбищ будет организовано одностороннее движение.

Патрульные напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание следует уделить приоритету в движении: при встрече со спецтранспортом, у которого включены звуковые и световые спецсигналы, водители обязаны предоставить ему преимущество.

Одесситов просят заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

