В Одессе пьяный мужчина с ножом терроризировал жителей дома

Ключевые моменты:

  • Инцидент произошел в Одессе на проспекте Небесной Сотни.
  • Мужчина бегал по подъезду, выбивал двери и угрожал ножом.
  • Ранее в тот же день он напугал ребенка по дороге в школу.
  • Нарушителя задержали, ему грозит ответственность за хулиганство.

В Одессе задержали мужчину, который устроил дебош в многоквартирном доме на проспекте Небесной Сотни.

Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, накануне днем, 23 апреля, инспекторы получили вызов о хулиганских действиях от обеспокоенных местных жителей.

На месте происшествия местная жительница рассказала правоохранителям, что ее сосед, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя крайне агрессивно. Мужчина бегал по подъезду, пытался выбивать двери чужих квартир и, по словам свидетелей, угрожал окружающим ножом.

В Одессе нетрезвый мужчина с ножом напугал жителей многоэтажки
Следы «работы» одесского дебошира

В Одессе задержали дебошира, который бегал по подъезду с ножом и портил имущество

В Одессе мужчина в состоянии опьянения терроризировал подъезд с ножом

Кроме того, женщина сообщила, что в тот же день этот же мужчина напугал ее дочь по дороге в школу. Девочка в стрессовом состоянии забежала домой и сразу позвонила матери.

Патрульные оперативно установили местонахождение нарушителя, задержали его и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В действиях задержанного правоохранители видят признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

