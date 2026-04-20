Ключевые моменты:

Мужчина с ножом угрожал людям и ранил ребенка.

Ребенка госпитализировали медики скорой помощи.

Нарушителя нашли на территории частного дома и задержали.

Его передали военной службе правопорядка, открыто уголовное дело.

Как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел 19 апреля. В тот день на линию 102 поступило сообщение об агрессивном мужчине. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, угрожал людям ножом и ранил ребенка.

Пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи. Тем временем патрульные начали обследовать прилегающую территорию и установили местонахождение подозреваемого – он скрывался на территории частного дома.

Во время общения с полицейскими мужчина вел себя агрессивно, имел явные признаки алкогольного опьянения и продолжал угрожать. Патрульные задержали его с применением физической силы и наручников.

Как выяснилось, задержанный числится как лицо, самовольно оставившее воинскую часть. Его передали представителям военной службы правопорядка.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

