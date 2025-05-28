Ребенка ударило током на железной дороге под Одессой

По информации областного управления полиции, несколько местных подростков играли вблизи грузового поезда, а один из них поднялся на крышу, где его ударило электрическим током.

Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили на скорой в больницу.

На месте происшествия работали полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 9 марта этого года трагедия случилась на железной дороге в Одессе: двое подростков залезли на вагон поезда, где их ударило электротоком. Тогда один парень погиб, а другой сильно пострадал.

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