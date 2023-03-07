Под Одессой «накрыли» подпольный парфюмерный цех

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили деятельность сети подпольных «фабрик» по производству духов.

По сообщению областного управления полиции, неегальный бизнес наладили двое одесситов 33 и 39 лет. Подпольные цеха располагались на территории промзоны под Одессой.

Для подпольного производства организаторы арендовали несколько помещений, завезли необходимое оборудование и установили камеры видеонаблюдения по периметру цехов. Часть участников группы контролировала процесс изготовления, другие непосредственно осуществляли разлив и упаковку контрафактных духов. По предварительным данным, мощности одной «фабрики» позволяли производить до 1000 флаконов контрафактной продукции в день.

Также некоторые участники отвечали за реализацию продукции. Оптовые продажи осуществлялись через собственные торговые точки на рынке. Для розничной торговли запустили рекламу в соцсетях и отправляли заказы курьерской или почтовой службой.

Полицейские изъяли 40 тысяч флаконов «духов», оборудования, сырья, табачной продукции на общую сумму более 100 млн грн. Среди изъятого – 40 тыс. флаконов духов с логотипами мировых брендов – а это 2 тыс. литров – на сумму 31 млн грн, 600 литров глицерина, 150 литров спирта, а также полиграфическая продукция для упаковки и маркировки флаконов, «черные записи», специальные смеси, оборудование на 38 млн грн. Кроме того, изъято почти 280 тыс. пачек табак для кальяна и 702 банка без марок акцизного налога Украины на общую сумму 31,2 млн грн.

Начато уголовное производство. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к незаконному «бизнесу».