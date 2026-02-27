Ключевые моменты:

В Одесском горсовете решили расформировать крупный департамент, созданный три года назад.

Международное сотрудничество выделяют в отдельный департамент для поиска инвестиций и грантов.

Культуру, туризм и охрану наследия объединят в новую структуру.

Реорганизация департамента международного сотрудничества в Одессе

На сессии горсовета 25 декабря стало известно, что вместо одного большого ведомства появятся два новых органа и обновленная структура культуры.

Отдельный Департамент международного сотрудничества сосредоточится на практической работе — привлечении инвестиций и западных грантов для восстановления Одессы.

Организация официальных визитов и прием иностранных делегаций перейдет к Управлению протокола, которое будет отвечать за дипломатический этикет.

Структуру, которая останется после разделения, переименуют в Департамент культуры, туризма и охраны культурного наследия. Ему официально передадут контроль за памятниками архитектуры, но международными связями и маркетингом он больше заниматься не будет.

Исполняющий обязанности мэра Игорь Коваль заявил, что решение о создании «супердепартамента» три года назад было ошибочным. По его словам, ведомство с чрезмерным количеством функций работало неэффективно, поэтому структуру решили изменить.

«Если допущена ошибка, ее нужно признать и принять меры. Тогда был создан департамент-монстр с массой функций, который действовал неэффективно. Сегодня мы создаем департамент международного сотрудничества, задача которого – не прием делегаций, а системный поиск инвестиций, привлечение грантов для восстановления Одессы», — отметил он.

В мэрии заверили, что реорганизация не приведет к увеличению расходов. Новые структуры создадут за счет перераспределения уже работающих сотрудников, без расширения штата.

Напомним, в сентябре 2022 года горсовет объединил два департамента и управление охраны культурного наследия в одно ведомство. Тогда это объясняли необходимостью усилить работу для включения исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: Дороги и транспорт в одних руках: в Одессе готовят масштабное слияние департаментов