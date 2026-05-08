Как пишут в соцсетях очевидцы происшествия, инцидент случился в пиццерии на улице Среднефонтанской. Было слышно около пяти выстрелов. Также сообщается, что стрелок был пьян.

«На Середнефонтанской какой-то выпивший тип начал стрелять, его уже задержала полиция. По словам очевидцев, стрелял мужик в воздух и был пьяный в зюзю», — так комментируют произошедшее местные Телеграм-каналы.

О пострадавших на данный момент не известно. Официальная информация от правоохранителей пока не поступала.

Как сообщалось, в конце марта текущего года в Одессе задержали мужчину, устроившего стрельбу и взрыв в Киевском районе города.

