Ключевые моменты:

41-летний мужчина в Одессе устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге поздно вечером.

Находился в нетрезвом состоянии за столом с товарищем.

Требовал наркотики у 18-летней официантки, разозлился после отказа.

Выстрелил в пол возле девушки.

Полиция задержала злоумышленника.

Требовал наркотики у официантки

Поздним вечером на Фонтанской дороге в Одессе 41-летний житель, переехавший из Днепропетровщины, открыл стрельбу в ресторане. Добавим, что жертвы нет, злоумышленника задержали полицейские Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Администратор заведения сообщила правоохранителям об агрессии посетителя с пистолетом. По ее словам, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за столом с товарищем, вдруг потребовал у 18-летней официантки наркотики.

Однако, когда посетитель получил отказ, он достал оружие и выстрелил в пол возле девушки. К счастью, ни она, ни другие гости не пострадали.

Следует отметить, что полиция оперативно задержала подозреваемого. У мужчины изъяли пистолет. По предварительным данным, устройство для стрельбы резиновыми шарами, а также гильзу с места происшествия. Все улики были отправлены на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство с применением опасного предмета и особой дерзостью. Ему светит до 7 лет заключения. Сейчас решают вопросы с мерой пресечения.

