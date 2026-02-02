Ключевые моменты:
- 41-летний мужчина в Одессе устроил стрельбу в ресторане на Фонтанской дороге поздно вечером.
- Находился в нетрезвом состоянии за столом с товарищем.
- Требовал наркотики у 18-летней официантки, разозлился после отказа.
- Выстрелил в пол возле девушки.
- Полиция задержала злоумышленника.
Требовал наркотики у официантки
Поздним вечером на Фонтанской дороге в Одессе 41-летний житель, переехавший из Днепропетровщины, открыл стрельбу в ресторане. Добавим, что жертвы нет, злоумышленника задержали полицейские Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Администратор заведения сообщила правоохранителям об агрессии посетителя с пистолетом. По ее словам, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии за столом с товарищем, вдруг потребовал у 18-летней официантки наркотики.
Однако, когда посетитель получил отказ, он достал оружие и выстрелил в пол возле девушки. К счастью, ни она, ни другие гости не пострадали.
Следует отметить, что полиция оперативно задержала подозреваемого. У мужчины изъяли пистолет. По предварительным данным, устройство для стрельбы резиновыми шарами, а также гильзу с места происшествия. Все улики были отправлены на экспертизу.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство с применением опасного предмета и особой дерзостью. Ему светит до 7 лет заключения. Сейчас решают вопросы с мерой пресечения.
