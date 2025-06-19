Ключевые моменты:

Кабмин принял два взаимосвязанных постановления по удостоверениям личности моряка;

Вводится удостоверение с электронным носителем;

Украинские моряки за границей смогут оформлять документы дистанционно через центр в Варшаве.

Решения — часть реформы системы подготовки и дипломирования моряков

Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, речь идет как о технологических и процедурных изменениях, так и о создании удобных условий для украинских моряков за рубежом.

«Это не только вопрос профессиональной защиты моряков, но и стратегическая задача по сохранению человеческого капитала», — отметил замминистра Андрей Кашуба.

Согласно новым правилам, Украина переходит к удостоверениям с бесконтактным электронным носителем, что усилит защиту персональных данных, упростит идентификацию и обеспечит интеграцию с Единым государственным демографическим реестром.

Администрация судоходства получает четкую процедуру выдачи удостоверений личности моряка и определенную роль в этом процессе, что повышает прозрачность и контроль.

Кроме того, утверждён экспериментальный проект, который позволит морякам, находящимся за границей, оформлять или обменивать удостоверения дистанционно — через Сервисный центр морского и речного транспорта в Варшаве. Проект рассчитан на два года или до окончания военного положения.

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