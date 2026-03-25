Ключевые моменты:
- ДТП произошло 25 марта на улице Ивана и Юрия Лип.
- В аварии участвовали автомобиль ТЦК и пешеход.
- Пострадавшую женщину доставили в больницу, назначена проверка.
ДТП в Одессе с участием ТЦК: что известно
Инцидент произошел 25 марта в Хаджибейском районе Одессы на улице Ивана и Юрия Лип. Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, в аварии участвовали служебный автомобиль и пешеход.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Национальной полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.
По информации, которая распространяется в социальных сетях, под колеса автомобиля попала женщина пожилого возраста. Официально эти детали уточняются.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и степень ответственности участников ДТП. Руководство Одесского областного ТЦК и СП уже назначило служебную проверку.
В учреждении также заявили, что оказывают полное содействие полиции для объективного расследования случившегося.
