Ключевые моменты:

ВМС Украины формируют команду разработчиков для создания новых морских цифровых систем.

Специалистам предлагают работу над продуктами, которые используются военными в режиме реального времени.

Вакансии предусматривает службу в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны.

ВМС Украины ищут разработчиков для новых военных проектов

Командование Военно-морских сил ВСУ объявило о наборе инженеров и IT-специалистов для разработки современных цифровых решений в сфере морской безопасности и управления операциями. Работать новой команде предстоит в Одессе.

Речь идет не о создании отдельных программных модулей, а о разработке крупных технологических продуктов, которые будут использоваться украинскими военными на практике.

Проекты связаны с мониторингом морской обстановки, созданием единой оперативной картины происходящего, объединением данных из разных источников, управлением инцидентами и интеграцией различных систем и оборудования.

Какие технологии используют в проекте

Будущим участникам команды предстоит работать с современным технологическим стеком.

Для серверной части используются Java, PostgreSQL, Cassandra, Redis, Kafka и RabbitMQ. Интерфейсы создаются на React, а инфраструктура строится с использованием облачных решений и системы оркестрации Nomad.

В объявлении подчеркивается, что команда ориентирована на практический результат, а создаваемые продукты проходят реальное применение в войсках.

Также разработчикам обещают сложные инженерные задачи, взаимодействие с международными партнерами и работу в сильной технической команде.

Центр, который создал систему DELTA

Служба предполагается в Центре инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Подразделение занимается разработкой цифровых решений для украинских военных и объединяет гражданских IT-специалистов и военных экспертов.

Одним из самых известных проектов центра стала боевая система DELTA. Она помогает военным получать актуальную информацию о ситуации на поле боя, координировать действия подразделений и снижать риск ошибок во время операций.

По данным разработчиков, ежедневно через систему проходят десятки тысяч разведывательных объектов и целей. DELTA применялась во время ряда успешных операций украинских Сил обороны на суше и на море, в частности ликвидации кораблей «Москва», «Цезарь Куников», «Ивановец».

