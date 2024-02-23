Трофеи Черного моря: российские корабли, которые потопили и повредили ВСУ за два года войны

С начала полномасштабной войны россии против Украины наши оборонительные силы активно занимаются ликвидацией вражеских кораблей в Черном море. С их помощью оккупанты переправляют оружие и совершают ракетные обстрелы мирных городов.
Военная статистика говорит, что за два год войны украинская армия смогла повредить или потопить больше 20 бортов оккупантов. Мы предлагаем вспомнить хронологию самых известных подбитых российских ракетоносцев, десантных кораблей, крейсеров и флагманов.
Март 2022 года: большой десантный корабль «Саратов»
Не все вспомнят, но первый корабль российского флота, который потопили ВСУ был — большой десантный корабль «Саратов». Это случилось 24 марта 2022 года. Судно уничтожили ракетным ударом в оккупированном Бердянске. В 2008 году «Саратов» участвовал в «освободительных» боях с грузинскими катерами у берегов Грузии, и, конечно, в аннексии украинского Крыма в 2014 году. Кстати, во время ликвидации «Саратова» нашими были обстреляны и другие «гиганты» Черноморского флота РФ — «Новочеркасск», «Цезарь Куников» и «Орск».
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Апрель 2022 года: крейсер «Москва»
Ракетный крейсер «Москва» был крупнейшим кораблем российского флота в Черном море. Знаменитый флагман принимал участие во многих «освободительных операциях». Сначала в военных конфликтах в Грузии в 2008 году и в Сирии в 2015 году, а позже в блокаде украинского флота в Крыму. В первые дни полномасштабного вторжения экипаж ракетоносца захватил острова Змеиный. Тогда орки принял в свой адрес пророческое послание, ставшее символом украинского сопротивления: «Русский военный корабль, иди на…». Спустя два месяца,14 апреля 2022 года, крейсер был атакован противокорабельной ракетой украинского производства «Нептун», после чего «Москва» «триумфально» ушел под воду.
Июнь 2022 года: буксир «Спасатель Василий Бех»
Летом 2022 года, в самый разгар боев за остров Змеиный, российский флот снова «ушел в минус». В этот раз, 17 июня 2022 года, в акватории Черного моря нашими войсками был ликвидирован буксир «Спасатель Василий Бех». Судно транспортировало на остров боеприпасы, мощное вооружение и оккупантов. По сообщению Одесской областной военной администрации, лодку подбили американской ракетой «Гарпун». В тот же день корабль и часть экипажа пошли ко дну. А 30 июня, после активной боевой атаки со стороны Украины, все орки бежали с острова Змеиный.
Октябрь 2022 года: фрегат «Адмирал Макаров»
Следующей целью наших войск стал многоцелевой ракетный корабль «Адмирал Макаров». В начале войны фрегат принял участие во вторжении в Украину. Тогда с него активно обстреливали инфраструктуру в Одесской области. Летом этого года оккупанты пустили ракету по Виннице, в результате погибло 27 человек. После потопления крейсера «Москва», «Адмирал Макаров» стал новым флагманом оккупантского флота в Черном море. Но 29 октября 2022 года корабль был атакован нашими беспилотниками в бухте Севастополя. По оценкам военных судно получило «существенные повреждения».
Август 2023 года: большой десантный корабль «Оленегорский горняк»
Это судно также было подбито беспилотниками, но в этот раз не в Крыму, а в бухте Новороссийска. Атака надводных дронов произошла 4 августа 2023 года, в результате чего корабль с около 100 человек экипажа на борту получил серьезную пробоину. Перед полномасштабным вторжением оккупанты перебросили «Оленегорский горняк» в акваторию Черного моря, потому что планировала проводить десантные операции на юге Украины. Сейчас десантный корабль не боеспособен.
Сентябрь 2023 года: подводная лодка «Ростов-на-Дону»
Не остались в этой войне без внимания и российские подводные лодки, которые также обстреливали ракетами мирные украинские города. Так, в ночь на 13 сентября 2023 года, подводная лодка «Ростов-на-Дону» стала очередной целью для ВСУ. Из-за прямого ракетного удара и последующего пожара субмарина получила серьезные повреждения. Кстати, военные эксперты отмечают, что это первый в истории случай, когда подводную лодку поразили крылатой ракетой.
Ноябрь 2023 года: малый ракетоносец «Аскольд»
Осенью ликвидация вражеских кораблей продолжалась. Так, 4 ноября 2023 года украинские военные силы удачно отработали по морской и портовой инфраструктуре в оккупированной Керчи. В результате атаки был поражен новый российский морской корвет «Аскольд». Повреждения корабля подтвердили даже в россии, заявив, что «Аскольд» атаковало 15 украинских ракет, а они, конечно, их успешно сбили.
Декабрь 2023 года: большой десантный корабль «Новочеркасск»
В ночь на 26 декабря 2023 года ко дну ушла еще одна знаменитость Черноморского флота РФ — большой десантный корабль «Новочеркасск». Его уничтожили ВСУ крылатыми ракетами в феодосийском порту. Судно предназначалось для высадки морского десанта, на опрокидывание морем войск и грузов. Также транспортировало разные виды бронетехники, включая танки. По версии украинской разведки, в последний день на корабле находились боеприпасы или дроны «Шахед».
Февраль 2024 года: большой десантный корабль «Цезарь Куников»
Две недели назад, 14 февраля 2024 года, вблизи побережья Алупки наши бойцы со второй попытки атаковали морскими дронами десантник «Цезарь Куников». В результате атаки судно получило критические повреждения и затонуло. «Цезарь Куников» — один из больших десантных кораблей российского флота. Он принимал участие в боевых действиях и активно переправлял оружие между Новороссийском и Крымом. Символично, что дата ликвидации вражеского корабля совпала с датой смерти офицера Цезаря Куникова (14 февраля 1943 года), в честь которого он и был назван.