Ключевые моменты:

Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen для усиления ПВО.

Первые самолеты должны прибыть в течение ближайших 10 месяцев.

Украина также планирует купить еще 22 современных Gripen серии E.

Истребители Gripen для Украины: что известно

28 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества.

Главной частью соглашения стала передача Украине 16 истребителей Jas 39 C/D Gripen. О поставках объявили во время совместной пресс-конференции.

По словам Кристерссона, эти самолеты должны значительно усилить украинскую противовоздушную оборону и защиту европейского воздушного пространства.

Он также отметил, что украинские пилоты уже имели возможность летать на Gripen и высоко оценили возможности самолета.

Также Стокгольм объявил предоставление Киеву пакета оборонной поддержки в размере 2,7 млрд. долларов. Владимир Зеленский сообщил, что более 2 млрд долларов из нового пакета помощи Швеции направят именно на авиационную составляющую.

Президент также заявил, что Украина планирует приобрести еще 22 новых Gripen серии E — это более современная версия самолета. Их поставки могут начаться до 2030 года.

Читайте также: Безопасно ли сейчас купаться в Одессе: в ВМС ответили на угрозу морских дронов РФ

Почему Gripen считают опасным для российской авиации

Gripen — это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который считается одним из самых удобных самолетов для современной войны. Его главные преимущества — высокая маневренность и простое обслуживание.

Самолеты Gripen способны вести воздушный бой, наносить удары по наземным/морским целям и проводить разведку. Самолет может использовать широкий арсенал оружия, включая ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», авиабомбы разного калибра.

По словам Зеленского, Украина получит самолеты уже с вооружением, включая дальнобойные ракеты Meteor. В Киеве рассчитывают, что это поможет оттеснить российскую авиацию дальше от линии фронта и усложнит применение управляемых авиабомб.

Президент подчеркнул, что часть деталей соглашения пока остается закрытой, однако назвал передачу Gripen «очень важным шагом» для украинской армии.

Как самолеты помогут прикрыть Одессу

Одессу регулярно атакуют дронами, «Калибрами», «Искандерами», «Ониксами» и даже «Кинжалами». Из-за этого страдают энергетика, портовая инфраструктура и жилые районы. На этом фоне появление у Украины шведских Gripen может быть особенно важным именно для юга страны и Одессы.

Сейчас большая часть угроз для Одессы приходит с моря и из оккупированного Крыма. Российская авиация запускает ракеты с безопасного расстояния — часто даже не входя в зону поражения украинской ПВО.

Gripen с ракетами Meteor способны уничтожать цели на расстоянии более 100 км. Это означает, что российским самолетам придется держаться намного дальше от Одесской области.

Gripen здесь важны не только как «самолеты», а как часть всей системы воздушной обороны:

они могут быстрее перехватывать воздушные цели;

работать совместно с Patriot, IRIS-T и радарами;

уничтожать носители ракет еще до пуска;

прикрывать портовую инфраструктуру и южные регионы.

Это особенно важно для Одессы, где постоянно атакуют энергетику, порты и логистику.

Еще один важный момент для Одессы и юга — Gripen могут работать с коротких и частично поврежденных полос. Это одно из главных преимуществ шведского самолета. В отличие от многих западных самолетов, Gripen создавались именно под сценарий войны с ударами по инфраструктуре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен отправить в Польшу еще 5000 американских военных. Также США одобрили продажу Украине оборудования для ракетной системы Hawk более чем на 108 миллионов долларов.

Читайте также: The Economist: Зеленский призвал готовиться к 2-3 годам войны