Ключевые моменты:
- В Одессе из-за сильного дождя затопило ряд улиц, в связи с чем остановлены или сокращены маршруты нескольких трамваев и троллейбусов;
- Проезд по некоторым улицам затруднен, в мэрии опубликовали список;
- Водителям советуют включать ближний свет и избегать резких манёвров из-за скользкой дороги и плохой видимости.
Непогода в Одессе: затоплены улицы, изменена работа транспорта
Сильный дождь обрушился на Одессу и уже привёл к проблемам на дорогах и в работе общественного транспорта. Уже затоплены улицы Варненская, Промышленная и Химическая — движение там осложнено.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за погодных условий некоторые маршруты трамваев и троллейбусов временно не работают или курсируют по сокращённому пути:
Троллейбус №10 едет только до улицы Ришельевской.
Троллейбус №8 — до улицы Химической.
Трамвай №20 полностью остановлен, вместо него пустили маршрутки.
Трамваи №7, 13 и 27 временно не ходят — обесточены линии.
Также затруднено движение на отдельных участках города:
- Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно.
ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движения нет.
ул. Ивана Петрова — подтоплено, движения нет.
ул. Академика Глушко — подтоплено, движения нет.
Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено
Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено
ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено
ул. Инглези, 11 — подтоплено, движение затруднено
ул. Инглези, 14а — подтоплено, движение затруднено
ул. Инглези (район «Обжора») — подтоплено, движение затруднено.
Для ликвидации последствий непогоды задействовано 45 единиц техники и 323 сотрудника коммунальных служб.
Патрульная полиция напоминает водителям: в дождь увеличивается тормозной путь и ухудшается обзор. Чтобы избежать аварий, соблюдайте простые правила:
- Включайте ближний свет фар;
- Держите безопасную дистанцию;
- Избегайте резких поворотов и торможений;
- Снижайте скорость заранее, особенно перед остановкой.
- Будьте осторожны и по возможности отложите поездки до улучшения погоды.
ОБНОВЛЕНО
Трамвайные маршруты №13,27 возобновили работу, сообщили в мэрии.
Трамвайный маршрут №7 курсирует с 11 ст. Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.
Трамвайный маршрут №12 временно не курсирует.
Улица Балковская / улица Праведников Света — перекрыта.
Введены временные ограничения движения по следующим адресам:
- ул. Балковская со стороны ул. Маловского и Пересыпского моста;
- ул. Инглези со стороны ул. Варненская — ул. Ивана и Юрия Лип.