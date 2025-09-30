Ключевые моменты:

В Одессе из-за сильного дождя затопило ряд улиц, в связи с чем о становлены или сокращены маршруты нескольких трамваев и троллейбусов;

Проезд по некоторым улицам затруднен, в мэрии опубликовали список;

Водителям советуют включать ближний свет и избегать резких манёвров из-за скользкой дороги и плохой видимости.

Непогода в Одессе: затоплены улицы, изменена работа транспорта

Сильный дождь обрушился на Одессу и уже привёл к проблемам на дорогах и в работе общественного транспорта. Уже затоплены улицы Варненская, Промышленная и Химическая — движение там осложнено.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за погодных условий некоторые маршруты трамваев и троллейбусов временно не работают или курсируют по сокращённому пути:

Троллейбус №10 едет только до улицы Ришельевской.

Троллейбус №8 — до улицы Химической.

Трамвай №20 полностью остановлен, вместо него пустили маршрутки.

Трамваи №7, 13 и 27 временно не ходят — обесточены линии.

Также затруднено движение на отдельных участках города:

Химическая / Промышленная — подтоплено, движение возможно.

ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) — подтоплено, движения нет.

ул. Ивана Петрова — подтоплено, движения нет.

ул. Академика Глушко — подтоплено, движения нет.

Приморская / Газовый переулок — подтоплено, движение затруднено

Ширяевский переулок — подтоплено, движение затруднено

ул. Марсельская — подтоплено, движение затруднено

ул. Инглези, 11 — подтоплено, движение затруднено

ул. Инглези, 14а — подтоплено, движение затруднено

ул. Инглези (район «Обжора») — подтоплено, движение затруднено.

Для ликвидации последствий непогоды задействовано 45 единиц техники и 323 сотрудника коммунальных служб.

Патрульная полиция напоминает водителям: в дождь увеличивается тормозной путь и ухудшается обзор. Чтобы избежать аварий, соблюдайте простые правила:

Включайте ближний свет фар;

Держите безопасную дистанцию;

Избегайте резких поворотов и торможений;

Снижайте скорость заранее, особенно перед остановкой.

Будьте осторожны и по возможности отложите поездки до улучшения погоды.

ОБНОВЛЕНО

Трамвайные маршруты №13,27 возобновили работу, сообщили в мэрии.

Трамвайный маршрут №7 курсирует с 11 ст. Люстдорфской дороги до Херсонского сквера.

Трамвайный маршрут №12 временно не курсирует.

Улица Балковская / улица Праведников Света — перекрыта.

Введены временные ограничения движения по следующим адресам: