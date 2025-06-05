Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

На месте происшествия оказался корреспондент «Одесской жизни».

По словам очевидцев, причиной аварии послужило то, что водитель автомобиля Suzuki не пропустил скорую, и машины столкнулись. Последствия, как можно заметить на наших фото, весьма печальные:

На Канатной ДТП со скорой

На Канатной ДТП со скорой

На Канатной ДТП со скорой

На Канатной ДТП со скорой

На Канатной ДТП со скорой

На месте работают правоохранители. Сообщается, что движение на данном участке затруднено.

Напомним, похожее ДТП имело место 19 мая в Измаиле, где водитель легковушки также не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. Итог – семеро травмированных. Позже одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.

Читайте также: Вызов принят: как работает экстренная медицинская помощь в Одессе.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме