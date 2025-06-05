На месте происшествия оказался корреспондент «Одесской жизни».
По словам очевидцев, причиной аварии послужило то, что водитель автомобиля Suzuki не пропустил скорую, и машины столкнулись. Последствия, как можно заметить на наших фото, весьма печальные:
На месте работают правоохранители. Сообщается, что движение на данном участке затруднено.
Напомним, похожее ДТП имело место 19 мая в Измаиле, где водитель легковушки также не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. Итог – семеро травмированных. Позже одна из пострадавших женщин скончалась в больнице.
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