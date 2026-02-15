Ключевые моменты:

Город Южное (Одесская область) объявил тендер на проект пункта временной передержки бездомных животных.

Бюджет проектной документации: 410 тыс. грн.

Что предполагает строительство.

Что планируют построить

В городе Южное в Одесской области планируют построить пункт временной передержки бездомных животных. Для этого объявили тендер на разработку проектной документации со ссылкой на портал Prozorro.

За 410 тысяч гривен управление капитального строительства Южновского городского совета потратят на проэктную документацию. Кстати, подрядчики могут подать предложения до 19 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что объект планируют построить на улице Коммунальной. Комплекс будет содержать не менее 100 животных: 60 собак и 40 кошек.

В целом, территория будет включать в себя вольеры открытого и закрытого типа, карантинную зону, административные помещения, ветеринарный пункт, кухню, склад кормов, душевые и комнату охраны. Дополнительно обустроят укрытие, видеонаблюдение, наружное освещение, резервное электроснабжение и запас воды на трое суток для аварийных ситуаций.

Здание будет одноэтажным, некапитальным типом. Финальные технические детали будут уточнены на этапе проектирования.