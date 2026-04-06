Одесситка публиковала в Телеграм оскорбления украинцев и оправдывала действия РФ.

Суд признал ее виновной по статьям о разжигании вражды и оправдании агрессии.

В суде женщина заявила, что «изменила взгляды», и добровольно перечислила средства на нужды ВСУ.

Приговор – 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком 3 года.

Как следует из материалов Единого государственного реестра судебных решений, летом 2023 года одесситка активно вела антиукраинскую деятельность в мессенджере Teлеграм. В своих комментариях она систематически унижала украинцев по национальному признаку, использовала оскорбительные эпитеты и открыто поддерживала действия страны-агрессора.

Кроме того, женщина транслировала классические нарративы российской пропаганды, заявляя, что украинские военные якобы «сами провоцируют войну», и называла вторжение РФ «правильными действиями».

Во время судебного заседания одесситка полностью признала свою вину. Она уверяла суд, что осознала ошибочность своих действий и искренне сожалеет о содеянном. В качестве доказательства «исправления» подсудимая предоставила квитанцию о добровольном взносе на поддержку Вооруженных сил Украины.

Также женщина просила не отправлять ее в колонию, ссылаясь на то, что она самостоятельно воспитывает ребенка.

Прокурор настаивал на реальном сроке – 5 годах заключения. Суд признал женщину виновной по двум статьям Уголовного кодекса: разжигание национальной вражды и повторное оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Итоговый приговор составил 5 лет лишения свободы, однако суд счел возможным освободить женщину от отбывания наказания, назначив испытательный срок 3 года. Если за это время осужденная совершит новое правонарушение, условный срок превратится в реальный.

Ранее в Одессе вынесли приговор агенту ФСБ, который наводил ракеты на блокпосты.