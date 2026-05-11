Ключевые моменты:

Экс-руководитель Одесского КЭУ, позже работавший в Киеве, организовал схему завышения цен для военных.

Стоимость электроэнергии искусственно увеличивали через дополнительные соглашения к контрактам.

Ущерб государству составил более 46,7 млн грн, часть средств уже возмещена.

Фигурантам объявили подозрения по статьям о служебной халатности и растрате имущества.

Как сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, чиновник и директор частной компании-подрядчика разработали механизм незаконного обогащения на разнице цен. Злоумышленники вносили изменения в уже подписанные договоры на поставку электроэнергии. Повышение тарифа для военных ведомств обосновывали якобы «колебаниями цен на рынке», однако следствие доказало: рыночные показатели были лишь прикрытием, а дополнительные соглашения не имели под собой никаких экономических оснований.

Интересно, что «обкатку» эта схема прошла именно в Одессе. Позже, получив аналогичную должность в Киеве, руководитель продолжил внедрять проверенный метод на новом месте. Экспертиза подтвердила, что из-за действий сообщников государство переплатило за свет 46,7 млн гривен.

На данный момент экс-чиновнику и его подельнику уже официально объявили о подозрении. Им инкриминируют присвоение имущества в особо крупных размерах и небрежное отношение к военной службе. Пока продолжается досудебное расследование, правоохранители уже смогли возместить государству часть суммы – более 17,3 млн грн.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит длительный срок заключения – до 12 лет тюрьмы.

Важно: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.