Ключевые факты:

Бюджет Одессы потерял более 420 тысяч гривен при восстановлении жилого дома.

Чиновница включила НДС в стоимость работ.

Фигурантке дела грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование коррупции при восстановлении Одессы: детали дела

Следователи полиции совместно с сотрудниками СБУ разоблачили схему в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета. В 2024 году мэрия заключила договор с частной строительной компанией на капитальный ремонт многоэтажного дома в Пересыпском районе, который был поврежден в результате вражеской атаки. Общая стоимость работ по договору подряда составила более 2,5 миллиона гривен.

Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемая, отвечая за организацию публичных закупок, ненадлежащим образом оценила стоимость предмета договора. Несмотря на действие норм законодательства военного времени, освобождающих такие работы от уплаты НДС, налог был включен в финальную смету.

Это привело к тому, что строительной фирме без всяких на то оснований перечислили из карманов одесситов лишние 420 тысяч гривен.

На основании собранных доказательств чиновнице сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

