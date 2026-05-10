Ко Дню матери

В канун Дня матери в Одессе провели теплую и трогательную встречу в честь женщин, потерявших своих детей из-за войны.

В Городском саду Одессы собрались матери и семьи павших Героев. Организаторы мероприятия объединили усилия, чтобы подарить семьям день заботы, поддержки и искреннего внимания.

Для участников подготовили профессиональные фотосессии, сладкие угощения, весенние цветы и памятные подарки. К слову, автором чувственного фотопроекта стал известный фотохудожник Борис Бухман. Фотографии, сделанные в этот день, станут символом светлой памяти, единства и глубокого уважения к матерям, которые несут в себе невероятную силу и любовь, несмотря на непоправимую потерю.

