Как разорвать этот круг и создать целостный маршрут для воина – читайте далее.

– Мы много говорим о героях, но почти не говорим о том, что происходит с ними после войны, – подчеркнула Светлана Фабрикант, председатель Наблюдательного совета БФ «Фонд помощи «Ассоль», депутат Одесского областного совета.

Формально система поддержки ветеранов существует. Есть программы, реабилитация, сопровождение, государственные службы. Но на практике военные часто вынуждены самостоятельно искать помощь, проходя через бесконечную бюрократию.

Чтобы получить элементарную поддержку, нужно собирать справки, ходить по кабинетам, по несколько раз объяснять свою ситуацию различным службам. Человек после фронта должен думать о восстановлении, а не о том, как выжить в этой системе. Все работает отдельно: медицина, соцзащита, психологическая помощь, местная власть. Но целостного маршрута для ветерана часто просто нет.

Особенно остро это ощущается в громадах. Одесская область – крупнейший регион страны, 91 громада. И вместе с масштабом – огромное количество проблем. Где-то не хватает специалистов по сопровождению ветеранов, где-то нет психологов, а где-то люди просто не знают, куда обращаться.

Отдельная проблема – доступность среды. Безбарьерность, инклюзивный транспорт,

элементарные сервисы для людей с травмами или ампутациями – для многих это до сих пор не норма, а ежедневная борьба.

По словам Елены Филипповой, специалиста по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц

Нерубайской территориальной громады, ветераны говорят: «Мы не то что государству не нужны – мы даже собственной семье не нужны, потому что после возвращения не можем полноценно работать, обеспечивать семью и чувствуем себя обузой для близких».

И это уже не отдельные истории. Это следствие того, что после возвращения люди часто остаются без системной поддержки. Сегодня эти проблемы еще выглядят как отдельные сбои. Но с каждым месяцем их становится больше.

– Если мы уже сейчас не создадим действенные механизмы помощи, социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями для страны станет лишь вопросом времени, – отметила Светлана Фабрикант.

Именно поэтому общественно-экспертный диалог, инициированный БФ «Фонд помощи «Ассоль», объединил представителей власти, местного самоуправления, профильных департаментов, правоохранительных органов, международных гуманитарных организаций, экспертов, общественный сектор и самих ветеранов – тех, кто сталкивается с этими проблемами ежедневно.

И важно, что после каждого такого заседания участники не просто говорят о проблемах. Формируются конкретные предложения по изменениям в законодательстве и механизмах поддержки военных и их семей. Эти наработки передаются в Офис Президента, профильные министерства и другие органы власти, которые должны сделать так, чтобы система наконец начала работать не на бумаге.