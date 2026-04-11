Ключевые моменты:

Все участники официально признали вину в организации теневых продаж продукции завода.

Государству возвращено 77,5 млн грн убытков, а еще 50 млн грн направлено на поддержку армии.

Бывший нардеп Александр Грановский заплатит штраф в размере всего 5100 грн.

Коррупция на ОПЗ и детали соглашения с НАБУ и ВАКС

В Украине официально завершилось громкое расследование коррупции на «Одесском припортовом заводе», в котором ключевой фигурой выступал экс-нардеп Александр Грановский. Согласно материалам дела, в 2015 году на госпредприятии действовала схема: удобрения (аммиак и карбамид) продавались по намеренно заниженным ценам компании-«прокладке» Newscope Estates Ltd., которая затем перепродавала их по рыночной стоимости реальным покупателям. При этом ОПЗ отгружал продукцию клиентам напрямую, а разница в цене оседала на счетах организаторов, из-за чего завод недополучил более 93 млн грн.

В сентябре 2024 года Апелляционная палата ВАКС разрешила заочное расследование, и уже в октябре дело было передано в суд. В итоге обвиняемые пошли на сделку со следствием. Александр Грановский и его сообщники признали вину и согласились выплатить компенсации: 77,5 млн грн в счет возмещения убытков и 50 млн грн на нужды ВСУ.

Наказание для участников оказалось мягким из-за того, что с момента совершения преступления прошло более 10 лет. Александр Грановский получил штраф в размере 5100 грн, а бывшие топ-менеджеры ОПЗ Степан Киминчиджи и Ольга Ткаченко, а также владелец компании-нерезидента Павел Чумак, приговорены к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Таким образом, фигуранты избежали тюрьмы, а государство получило полное возмещение ущерба и дополнительные средства на оборону.

Напомним, Александр Грановский (который сменил имя на Алекс Борухович) также является ключевым фигурантом дела о завладении имущественным комплексом КП «Международный аэропорт «Одесса»». В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.