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Родители доставили в больницу шестидневного мальчика Максима с жалобами на постоянную рвоту.

Хирурги заподозрили смертельно опасное состояние – высокую кишечную непроходимость.

Во время срочной операции у ребенка обнаружили редчайшую аномалию – синдром Ледда.

Благодаря профессионализму одесских врачей малыша успешно прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, новорожденного Максима, которому было всего шесть дней, привезли в больницу в тяжелом состоянии и жалобами на постоянную рвоту. После экстренного осмотра хирургом и проведения рентгена врачи поняли: медлить нельзя ни минуты, ребенка нужно срочно оперировать.

Уже на операционном столе хирурги столкнулись с редким диагнозом – синдромом Ледда. Это тяжелая врожденная аномалия, при которой из-за неправильного внутриутробного развития происходит заворот кишечника, способный в любой момент привести к омертвению тканей и гибели ребенка.

Одесские хирурги сработали ювелирно и оперативно: они устранили заворот, восстановили проходимость и полностью спасли орган.

Сейчас маленький Максим чувствует себя отлично, быстро восстанавливается, растет и развивается на радость родителям.

В мэрии отметили, что спасать жизни таких крох помогает не только мастерство одесских хирургов, но и модернизация заведения. За последние годы в детской больнице №3 провели масштабный ремонт и открыли современное отделение экстренной и неотложной помощи с новейшим оборудованием.

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