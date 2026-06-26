Ключевые моменты:

В Петровске начало работу третье пожарно-спасательное подразделение Бессарабской громады

Подразделение обеспечили техникой, оборудованием и генератором благодаря поддержке громады и благотворителей

Новое пожарно-спасательное подразделение открыли 22 июня в центре села Петровск. Это уже третье местное подразделение в Бессарабской громаде после Серпневого и Ярового. Его создание позволит быстрее реагировать на пожары, чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. На открытии присутствовала наша корреспондент Юлия Валиева, которая подготовила для читателей «Одесской жизни» фоторепортаж с места события.

Пожарных обеспечили техникой и оборудованием

Новое подразделение получило все необходимое для работы. Благотворительная организация Ermstal Hilft передала огнетушители, мотопомпу и специальную одежду, а благотворительный фонд «Шляхетна справа» подарил мощный генератор.

Помещение обустроили при поддержке местных партнеров. Здесь есть просторный бокс для пожарного автомобиля, диспетчерская и подсобные помещения для хранения инвентаря.

Четверо спасателей уже заступили на службу

Сейчас в подразделении работают четверо пожарных — Дмитрий Шарков, Георгий Шарков, Олег Барбул и Владимир Язаджи. Все они являются профессиональными водителями, прошедшими специальную подготовку по проведению пожарно-спасательных работ.

Открытие нового подразделения особенно важно именно сейчас, когда на юге Одесской области продолжается жатва, а жаркая погода значительно повышает риск возникновения пожаров.

Ранее мы рассказывали, как работают офицеры громад в Одесской области — ищут гусей и прекращают семейные ссоры.

Читайте также: Как в громаде Одесской области каждая гривна жителей превращается в три: опыт Буджака