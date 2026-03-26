Ключевые моменты:
- В Одессе двухлетний мальчик упал в открытый люк во время прогулки.
- Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и достали ребенка с помощью лестницы.
- Малыш не пострадал и уже находится с родителями.
Инцидент произошел сегодня. Прибывшие на место вызова спасатели использовали выдвижную лестницу, чтобы спуститься в ловушку и аккуратно достать малыша.
К счастью, история закончилась благополучно: ребенок не получил травм и видимых повреждений. После осмотра мальчика передали взволнованным родителям.
В ГСЧС напоминают, что открытые люки – это серьезная опасность, которую сложно заметить вовремя. Спасатели призывают взрослых быть предельно внимательными и не терять бдительность ни на секунду во время прогулок с детьми.
Ранее в Одесской области спасатели достали собаку из пятиметровой ямы.
