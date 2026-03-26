Опасный люк в Одессе

Ключевые моменты:

  • В Одессе двухлетний мальчик упал в открытый люк во время прогулки.
  • Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и достали ребенка с помощью лестницы.
  • Малыш не пострадал и уже находится с родителями.

Инцидент произошел сегодня. Прибывшие на место вызова спасатели использовали выдвижную лестницу, чтобы спуститься в ловушку и аккуратно достать малыша.

К счастью, история закончилась благополучно: ребенок не получил травм и видимых повреждений. После осмотра мальчика передали взволнованным родителям.

В Одесі співробітники ДСНС врятували дворічного хлопчика, який під час прогулянки провалився у відкритий люк

В ГСЧС напоминают, что открытые люки – это серьезная опасность, которую сложно заметить вовремя. Спасатели призывают взрослых быть предельно внимательными и не терять бдительность ни на секунду во время прогулок с детьми.

Ранее в Одесской области спасатели достали собаку из пятиметровой ямы.

