Ключевые моменты:

В Одессе работают лишь 102 из 137 детских садов, а количество мест ограничено требованиями безопасности;

Электронная очередь действует с 2013 года, но требует обязательного подтверждения документов офлайн;

В марте больше всего свободных мест в Приморском районе — 339, меньше всего в Хаджибейском — 9;

Даже после получения направления родителям приходится повторно собирать документы и проходить дополнительные процедуры.

Материал подготовлен на основе собственного журналистского исследования и практического опыта редакторки, которая проходила процедуру регистрации ребёнка в детский сад в 2026 году.

Отдельно мы проверили данные о количестве работающих детских садов и доступных местах в районах города по состоянию на март.

В материале учтены положения Закона Украины «О дошкольном образовании» (обновление 2025 года), который позволяет зачисление детей с трёхмесячного возраста, а также правила функционирования электронной системы регистрации (asrd.org).

Информация основана на официальных разъяснениях городского департамента образования, открытых данных электронной очереди и личном опыте родителей, что позволило выявить расхождения между заявленной «цифровизацией» и реальной бюрократической практикой.

Об электронной очереди и свободных местах

«В этом районе критически мало детей. Любите друг друга!» — такой баннер, рекламирующий детский сад, висит на одной из улиц Львова. В Одессе малышей тоже становится всё меньше. А вот устроить ребёнка в муниципальный детский сад, как и раньше, не так просто. Как стать в очередь в детсад, что для этого нужно и сколько времени займёт оформление документов, выясняло «Одесская жизнь».

Мест в одесских муниципальных детских садах всегда не хватало. К тому же во время войны из 137 садов работают всего 102. Открыты только те, где есть укрытия или они находятся в ближайшей доступности. И посещать детский сад может только то количество детей, на которое рассчитано убежище. Поэтому родителям нужно становиться в очередь для зачисления ребёнка — чем раньше, тем лучше.

С 2013 года в Одессе действует электронная система записи в детские сады. Она была внедрена, как объяснили в городском департаменте образования, для обеспечения публичного доступа к информации о дошкольных учреждениях и упрощения процедуры оформления и зачисления детей.

Сейчас регистрация осуществляется после достижения ребёнком шести месяцев. В то же время с 2025 года в Украине вступил в силу закон «О дошкольном образовании», согласно которому детские сады могут принимать и трёхмесячных детей. Однако новые правила позволяют это делать, но не обязывают.

Тем временем департамент готовит изменения в автоматизированной системе, которые позволят регистрировать детей с трёх месяцев. Одновременно предусматривается создание групп для детей до одного года — не более пяти малышей в каждой. Это не означает, что все детские сады начнут работать с трёхмесячными детьми уже завтра. Но уже есть учреждения, где принимают детей с года.

В случае отсутствия свободных мест в выбранном детском саду родителям могут предложить другой.

Однако по состоянию на март свободных мест в муниципальных детсадах Одессы не так много:

в Хаджибейском районе — 9;

в Пересыпском — 16;

в Киевском — 31;

в Приморском — целых 339.

При этом электронная очередь должна сделать процесс поступления ребёнка в детский сад простым и удобным для родителей. Исполнилось малышу шесть месяцев — зарегистрируйся на сайте департамента образования и спокойно жди уведомления о зачислении.

Но на практике оказывается, что всё не так просто. Поэтому, чтобы объяснить родителям, как на самом деле работает электронная система и какие «подводные камни» встречаются на пути регистрации, мы подготовили небольшую пошаговую инструкцию, учитывая личный опыт нашей читательницы Татьяны.

Шаг первый: регистрация на сайте

Мама или папа заходят на сайт [http://asrd.org](http://asrd.org), регистрируются в системе и выбирают детский сад, в который хотят записать ребёнка.

При заполнении анкеты необходимо внести все данные, отмеченные «звёздочкой» (*), а именно:

адрес электронной почты;

фамилию, имя и отчество одного из родителей;

адрес проживания;

данные ребёнка: ФИО, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении.

После выбора района система покажет список детских садов, закреплённых за ним.

Сыну Татьяны в октябре исполнится три года. Зарегистрироваться на сайте она решила в январе этого года. Выбрала детский сад в Приморском районе. На сайте есть фотографии учреждений, количество свободных мест по возрастным группам и контактная информация.

— Садик можно выбрать любой. Но в первую очередь туда зачисляют детей, зарегистрированных в этом районе, — объясняет Татьяна.

Шаг второй: подтверждение документов

В течение 30 дней после регистрации родители должны лично подтвердить свои данные и данные ребёнка в районном отделе образования. Информация в электронной заявке должна совпадать с оригиналами документов.

Необходимо предоставить:

свидетельство о рождении ребёнка;

документ, подтверждающий место проживания ребёнка в районе выбранного детского сада;

документы о льготах — если они есть.

— Вот здесь и возникают сложности. Мне, например, пришлось подавать заявку дважды. Причина — справка о регистрации места проживания ребёнка. Я была уверена, что ребёнок зарегистрирован. Мы оформляли это при получении загранпаспорта. Но оказалось, что в реестре территориальной громады этих данных нет. Пришлось регистрировать заново. Поэтому перед тем как становиться в электронную очередь, важно подготовить все документы, — советует Татьяна. — А если семья живёт в арендованной квартире, например переселенцы, — нужно обсудить этот вопрос с владельцами.

Как пояснили в департаменте образования, в таком случае необходимо предоставить договор аренды.

Как попасть на приём и стоит ли доверять электронной почте

Оказалось, что отдел, принимающий оригиналы документов, в Приморском районе работает всего дважды в неделю — по понедельникам и четвергам по три часа. Такой же график и в Пересыпском районе.

В Киевском районе ситуация лучше — приём длится пять часов. А в Хаджибейском — до семи часов. Однако попасть на приём всё равно сложно, особенно родителям маленьких детей.

— Я приезжала туда дважды. Сначала не поняла, в какой кабинет идти — помог охранник. В первый раз приехала под конец приёма — уже никого не было. Во второй — почти два часа ждала на улице. Началась воздушная тревога — и приём остановили. Сам приём занял максимум пять минут, — рассказывает Татьяна.

Есть и альтернативный способ — отправить сканированные документы по почте. Но в департаменте образования не рекомендуют этого делать: письма могут не доходить или не обрабатываться.

Шаг третий: получение направления

После подтверждения заявки родители получают уведомление на электронную почту. В системе появляется личный кабинет, где можно отслеживать очередь.

Когда появляется направление в детский сад, его нужно забрать в течение 10 дней. В противном случае заявка становится «пассивной», но место в очереди сохраняется.

С направлением родители идут в детский сад и оформляют ребёнка.

И снова — бумажная волокита

— Мы оказались первыми в очереди, но, скорее всего, попадём в сад только летом. Даже после этого нужно снова подавать документы, проходить медосмотр и решать организационные вопросы. Система вроде работает, но выглядит странно: регистрация электронная, а всё остальное — офлайн, — говорит Татьяна.

И действительно — зачем несколько раз подтверждать данные ребёнка? Ведь заведующие могут проверить их при зачислении по номеру свидетельства.

Можно было бы внедрить электронную запись и в отделы образования. Тогда родители могли бы выбирать точное время визита. Но пока всё работает по старой бюрократической модели.

