Вечером 19 марта за пределами села Анна-Покровка Березовского района собака упала в глубокую яму.

Благодаря неравнодушным прохожим и оперативности спасателей пса удалось быстро достать.

Вечер 19 марта в Березовском районе Одесской области стал вторым днем рождения для одного везучего пса. За пределами села Ганно-Покровка местный житель услышал приглушенный лай, доносившийся из-под земли, и вызвал спасателей.

Прибыв на вызов, спасатели ГСЧС обнаружили, что собака угодила в заброшенную яму. Глубина «ловушки» составила пять метров, поэтому без специального снаряжения помочь животному было невозможно.

Один из сотрудников Службы спасения спустился вниз, успокоил напуганного пса и на руках вынес его на свежий воздух. После «эвакуации» специалисты убедились, что хвостатый не получил никаких повреждений.

«Каждая жизнь важна, и эта история – еще одно тому подтверждение», – отметили в пресс-службе ГСЧС.

Так, одесские спасатели в очередной раз доказали, что готовы прийти на помощь каждому, кто попал в беду.

