Ключевые моменты:

  • Вечером 19 марта за пределами села Анна-Покровка Березовского района собака упала в глубокую яму.
  • Благодаря неравнодушным прохожим и оперативности спасателей пса удалось быстро достать.

Вечер 19 марта в Березовском районе Одесской области стал вторым днем рождения для одного везучего пса. За пределами села Ганно-Покровка местный житель услышал приглушенный лай, доносившийся из-под земли, и вызвал спасателей.

Прибыв на вызов, спасатели ГСЧС обнаружили, что собака угодила в заброшенную яму. Глубина «ловушки» составила пять метров, поэтому без специального снаряжения помочь животному было невозможно.

Под Одессой спасатели ГСЧС провели операцию по вызволению пса из глубокой ямы

Один из сотрудников Службы спасения спустился вниз, успокоил напуганного пса и на руках вынес его на свежий воздух. После «эвакуации» специалисты убедились, что хвостатый не получил никаких повреждений.

«Каждая жизнь важна, и эта история – еще одно тому подтверждение», – отметили в пресс-службе ГСЧС.

Так, одесские спасатели в очередной раз доказали, что готовы прийти на помощь каждому, кто попал в беду.

Напомним, ранее на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области вернули в дикую природу несколько молодых лесных котов, которых ранее спасли люди.

