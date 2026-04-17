Ключевые моменты:

Бухгалтер осуждена на 7 лет за финансовые махинации на сумму около 1,3 млн грн.

Суд установил более 90 несанкционированных операций через систему дистанционного банкинга.

Средства использовались для погашения личных кредитов и вывода через подставные счета.

В Одессе осудили бухгалтера за хищение 1,3 млн грн

В Одессе суд вынес обвинительный приговор бывшей главной бухгалтерше предприятия гостиничной сферы, которую признали виновной в растрате имущества и несанкционированном вмешательстве в автоматизированные банковские системы.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, женщина имела доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и, используя электронную цифровую подпись, в течение нескольких лет проводила несанкционированные операции со счетов предпринимателя.

Следствие установило, что с августа 2017 по ноябрь 2019 года она формировала фиктивные платежные поручения, внося ложные данные о хозяйственных операциях. Полученные средства переводились на счета подконтрольного лица для последующего обналичивания, а также направлялись на погашение ее личных кредитов в ряде финансовых учреждений.

По данным экспертизы и банковских выписок, всего было совершено более 90 незаконных транзакций. Сумма ущерба составила около 1,3 млн грн.

Суд признал женщину виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины и назначил наказание — 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества в доход государства. Также ей запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с бухгалтерской деятельностью.

