Ключевые моменты:

Труханов подал иск в Верховный Суд против президента Украины.

Он требует отменить указ о гражданстве как незаконный.

Суд уже открыл производство и начал рассмотрение дела.

Об этом Геннадий Труханов сообщил в своем обращении к одесситам в соцсетях вечером пятницы, 17 апреля.

По словам экс-мэра, решение обратиться в суд было вынужденным, так как его публичное обращение к главе государства от 18 февраля осталось без реакции.

«Я полагал, что главу государства могли просто ввести в заблуждение, не разобраться до конца или скрыть от него реальные факты. Я надеялся на конструктивный подход и ждал реакции до последнего. Но, к сожалению, чуда не произошло. Никто ничего не пересмотрел. Поэтому мне пришлось действовать исключительно в правовом поле», – заявил Труханов.

Детали иска бывшего мэра Одессы

Иск был подан 8 апреля. Труханов требует признать указ президента №782/2025 в части, касающейся его гражданства, незаконным и отменить его. Защита подготовила объемную доказательную базу: исковое заявление вместе с дополнениями насчитывает 986 листов.

Среди ключевых аргументов Труханов называет отсутствие у него российского паспорта, что, по его утверждению, подтверждается международными документами:

«В частности, там есть официальный ответ от 30 декабря 2025 года, в котором четко указано: у меня нет и никогда не было гражданства Российской Федерации. Эта информация официально получена через международных адвокатов стран «большой семерки», а именно Итальянской Республики – страны Европейского союза и члена НАТО. Более того, сама РФ с 2014 года официально отрицает, что я являюсь их гражданином. Но наши органы почему-то решили иначе. И самое абсурдное в том, что СБУ до последнего, даже после указа о лишении гражданства, не увидела никаких нарушений и не лишила меня доступа к государственной тайне.

Это решение, на мой взгляд, принималось спонтанно. Меня никто не вызывал, никто не выслушивал, никто не брал никаких объяснений. Просто был издан указ», – говорит бывший городской голова Одессы.

Реакция суда на иск Труханова

Труханов отметил, что уже 9 апреля Верховный Суд открыл производство по делу. Суд удовлетворил ходатайства истца, в том числе о привлечении в качестве третьих сторон Государственной миграционной службы Украины и ее одесского управления, а также об истребовании дополнительных доказательств.

Позиция экс-мэра Одессы

В своем обращении Труханов подчеркнул, что считает решение о прекращении его гражданства спонтанным и несправедливым, учитывая его многолетнюю работу в Одессе и помощь ВСУ.

«Я украинец по рождению. Я родился, жил и работал в Одессе. С 2014 года я помогал Вооруженным Силам Украины как за свой счет, так и благодаря своей должности городского головы. Я не пропустил почти ни одного прилета по нашему городу, чтобы быть рядом с людьми. А сегодня меня фактически лишили возможности заниматься какой-либо общественной или профессиональной деятельностью…

Я понимаю, что ответчиком по этому делу является Президент Украины. Мне бы очень не хотелось доводить ситуацию до этого. Но перед законом должны быть все равны. Для Фемиды не важно, кто истец, а кто ответчик.

Поэтому сегодня моя единственная надежда – это независимый, справедливый и законный суд. И мы будем идти до конца», – заявил экс-мэр.

Напомним, 14 октября 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Труханова из-за якобы наличия российского паспорта. В конце октября экс-мера взяли под круглосуточный домашний арест, обязали носить электронный браслет, сдать паспорт для выезда за границу и явиться на допросы следователю.

Читайте также: Суд пересмотрел ограничения Труханову: что изменилось.